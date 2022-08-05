EYT'DE SON DURUM! EYT 3'lü hesap nedir? Emeklilikte yaşa yakılanların aylığı nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT için yapılacak olan düzenleme ilgiyle takip ediliyor. Emekli aylığı hesaplamalarında hangi formülün kullanılacağı merak konusu oldu. Peki EYT'liye 3'lü maaş hesabı nedir? EYT için Avrupa modeli mi uygulanacak? Emekli aylığı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları...

EYT'DE 3'LÜ FORMÜL

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşınıdoldurmamış kişiler EYT kapsamında kabul ediliyor. Bu kişilerden bazılarının primleri henüz dolmamış oluyor.

İLK FORMÜL

EYT kapsamında olup da prim şartını tamamlamamış vatandaşlar primlerini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanabilecekler

İKİNCİ FORMÜL

3600 prim gününü tamamlayan EYT'liler kısmi emekli olabilecekler.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

EYT kapsamındaki vatandaşlar primlerini borçlanma yöntemiyle kapatabilecekler.

Anı zamanda kadınların doğum, erkeklerin ise askerlik borçlanmalarıyla bu primleri kapatabilme imkanı bulunuyor.

EYT FORMÜLLERİ NE ZAMAN UYGULANIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın EYT çalışmaları hala devam etmekte. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecekler. Ancak primleri eksikse bunlar tamamlandığında ya da borçlanma yaparak emeklilik hakkını kullanabilecekler.

Bakan Bilgin açıklamasında EYT'nin gündemlerinde olduğunu ve çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ifade etti. Dolayısıyla bu düzenlemenin Aralık - Ocak ayı gibi Meclise gelmesi bekleniyor.

TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK

EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak. Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.



