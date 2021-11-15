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EYT'de son durum nedir? (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT ne zaman çıkacak?

15.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prim borçlarını tamamlamış olan fakat emeklilik yaşı gelmemiş olan vatandaşlar EYT son durumu araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gelmişti. Peki EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT son durum...

EYT'de son durum nedir? (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT ne zaman çıkacak?

Emekli olmak için emeklilik yaşını bekleyen ve yalnızca yaş şartı eksik olan vatandaşlar EYT son durumu ilgiyle takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günlerde EYT yasası için talimatı vermişti. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yaklaşık 6 milyona EYT'li vatandaşın emekliliği ile ilgili yasa tasarısı araştırması sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenlemeler yapılmasını istemişti. Konu ile ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade edilmekte.

EYT ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. 3600 ek gösterge ile beraber sözleşmeliye kadro ve EYT için komisyonlar da oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını da duyurdu.

EYT'NİN 6 AŞAMASI

EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama ise şöyle;

1-Kapsam: Komisyonun öncelikle ele aldığı konu kapsam oldu. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.

2-Emeklilik şartı: komisyonun ikinci konusu ise emekliliğin hangi şartlarda gerçekleşeceği olacak. Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

3-Mali boyutu: EYT'lilerin sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Fakat çok homojen ve farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor.

4-Kaynak konusu: Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının da sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak.

5-Uygulama biçimi: Çalışma yapılırken uygulama ile ilgili detaylar da ortaya çıkartılacak. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların müracaat şekilleri, bu müracaatların değerlendirilmesi gibi bürokratik konular da ortaya konulacak.

6-Taslak yazılması: Bütün çalışmalar sonlandığında ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek. Sonrasında da yasalaşma ve yönetmeliklerle uygulanma süreci başlayacak.


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