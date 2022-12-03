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EYT'de son durum nedir? EYT'de yaş sınırı var mı, kimleri kapsıyor? SGK prim farkı ve kıdem tazminatı...

03.12.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni KGF paketi için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Emeklilikte yaşa takılanlarda kredi destek paketinin detayları merak konusu oldu. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT'de yaş sınırı var mı, kimleri kapsıyor? İşte ayrıntılar...

EYT'de son durum nedir? EYT'de yaş sınırı var mı, kimleri kapsıyor? SGK prim farkı ve kıdem tazminatı...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar ile birlikte yaklaşık 2 milyon kişinin 2023'te emekli olması bekleniyor. 2 milyon vatandaşın kıdem tazminatının maliyet yükü ağır gelen işverenler bir süredir bu konudaki rahatsızlıklarını ifade ediyordu. İşverenlerin bu çağrısı yanıt buldu. - Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığı açıklandı. İşte EYT'de son durum....

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

EYT ile ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlıkların başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan daha önce EYT konusuna ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamasında "Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz; yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz." ifadelerine yer vermişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise EYT'lilere yönelik yaptığı açıklamada "EYT'de çalışmalar son aşamaya geldi. Bütçeden sonra daha da somut bir şekilde ele alınacaktır. Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz artık. Bu yıllar içerisinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız bir problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var, sıkıntıların giderilmesine yönük beklentileri var. Bütçe meselesi, özel sektör meselesi gibi çok dinamikli bir mesele. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koydu. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim." ifadelerine yer vermişti.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasa çıktığı anda şartları sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş SGK'ya başvurarak emekli olabilecek. Bu rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haziran ayında yaptırdığı analiz sonrası ortaya çıktı. Bu nedenle yasa çıktığında ilk anda emekli olacakların sayısının daha da artması bekleniyor.

EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

EYT'de yaş sınırı yok; şartları yerine getiren SSK’lılar, memurlar ve Bağ-Kur’lular yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecek.

EYT

TİK BAŞKANI AKKOL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol EYT ile ilgili yaptığı açıklamada kapsamlı bir çalışmayı sunduklarını ifade edip 3 maddeye dikkat çekti.

Akkol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı. Yüzde 80’in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenlere sorduğumuzda işverenlerimiz devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK’da bir maliyet artışı söz konusu bu istihdamın devamı ve işverenler için risk. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. Bugün yine teyidini alarak paylaşıyorum. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Bu konu sadece işverenler için değil emekli olup çalışma hayatına devam edecekler için kıymetlidir.

İkinci konumuz emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda işverenler için finansman problemi doğmasıdır. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda işverenin mağdur olması durumu var. Bakanımız müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanımızın destekçi olduğunu ifade ettik. KGF’den uygun kredi ile işverenin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. Kıdem tazminatları da çalışanlara gidecek.

Üçüncü konu bazı şirketlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda üretimi etkileyecek durumlar olabiliyor. Biz çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu bunları sayın Bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Bizlerde konunun resmileşmesini bekliyoruz."

EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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