EYT'de son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte konuşulan formüller!

İlgiyle takip edilen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili düzenlemenin Meclis'e geleceği müjdesini vermiş ve bir çalışma grubunun oluşturulduğunu açıklamıştı. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışma sistemi ile ilgili önemli bir açıklama yapmış ve "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek." ifadelerini kullanmıştı.

KONUŞULAN FORMÜLLER HANGİLERİ?

Açıklama sonrası konuşulan formüller de merak edilmeye başlandı. Uzman isimler ise üzerinde çalışılan formülleri şöyle sıraladı:

BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olan kişiler, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58 yaşında olmalı, erkekler için ise 60 yaş koşulu bulunmakta) emekli olabilecekler.

İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde SGK'lı olan bireyler için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı koşulu aranabilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyen kişiler için maaş kesintisi veya yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin %2 civarında olması veya yaş şartının birkaç sene düşürülmesi ihtimali üzerinde durulmakta.



