EYT'de yaş düğümü ve asgari ücret zammı için gözler Kabine'de! Kritik toplantı başladı, alınan kararları Erdoğan duyuracak

Son dakika: EYT ve asgari ücret zammı için milyonların gözü kulağı bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Meclis'te bütçe görüşmeleri tam gaz devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diyerek EYT düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret etmişti. EYT düzenlemesi ile emeklilik hayali kuran milyonlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenirken, kulislerde söz konusu düzenlemenin bugünkü Kabine Toplantısı'nda gündeme geleceği konuşuluyordu.

SON DAKİKA | GÖZLER KABİNE'DE! EYT DÜZENLEMESİ MASADA

EYT düzenlemesinin konuşulacağı kritik Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in bir sunum yapması beklenen toplantıda EYT'deki yaş düğümünün de çözülmesi bekleniyor.

EYT'DE YAŞ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK Mİ? 'ERDOĞAN TALİMAT VERDİ' İDDİASI

4,5 milyon kişinin beklediği düzenleme ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında görüş ayrılığı olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş sınırı tartışmalarına noktayı koyması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantı öncesi bakanlara "Konuyu tekrar görüşün" talimatı verdiği iddia edildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Öte yandan kritik toplantıda 2023 asgari ücret zammının da gündeme geleceği öğrenildi. Asgari ücretler için görüşmelere devam ederken, gelinen son durum kabine toplantısında ele alınacak. 14 Aralık'taki 2'nci toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı merakla beklenirken, yapılan tablolar değerlendirilecek.

Öte yandan yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Kabine Toplantısı kritik kararları, akşama doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.