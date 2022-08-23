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EYT’den sonra bir müjde de sözleşmeli çalışanlar için! Geçici işçi, taşeron… Bakan Bilgin tek tek açıkladı

23.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de formülün belirlendiğin açıklamasının ardından sözleşmeli çalışanlar için de merakla beklenen açıklamayı yaptı. Çalışmanın bitmek üzere olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, “Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz” dedi.

EYT’den sonra bir müjde de sözleşmeli çalışanlar için! Geçici işçi, taşeron… Bakan Bilgin tek tek açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ’in vergi çağrısının sorulması üzerine, “Şu anda gündemimizde öyle bir çalışma yok. Çözülmesi gereken bir konu. Daha çok Maliye Bakanının konusu. Biz takip ediyoruz sadece. Vergi maliyenin konusudur. Sendikalarımız hep şunu talep ediyorlar, ‘toplu sözleşme yapıyoruz zam alıyoruz ama yılsonu aynı parayı alamıyoruz’ diyor sendikalar. Bu haklı bir talep ama doğrudan Maliye Bakanlığını ilgilendiren bir konu. Yeni paylaşmadık bunu asgari ücret toplantılarında paylaştık en son bunu” ifadelerini kullandı.

“SÖZLEŞMELİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ”

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Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, “Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz” açıklamasında bulundu.“(Sözleşmeli işçiler konusu) Ayın sonuna doğru veya Eylül’ün ilk haftasında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, “Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül’ün ilk haftasında açıklayacağız” diye konuştu.


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