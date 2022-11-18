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EYT düzenlemesi öncesi SGK'ya akın etmişlerdi! E-devlet'ten bakılabiliyor...

18.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi için sayılı günler kala gün ve pirim hesapları yapılmaya başladı. 1.5 milyon kişinin ilk etapta emekli olması beklenirken, EYT'den yararlanmak isteyen kişiler SGK'da yoğunluk oluşturdu. Bununla beraber uzmanlar EYT'yi hak edip etmediğinizi e-devlet üzerinden de bakabileceğinize dikkat çekti. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili haberin detayları...

EYT düzenlemesi öncesi SGK'ya akın etmişlerdi! E-devlet'ten bakılabiliyor...

EYT düzenlemesi için sayılı günler kaldı. Aralık ayında Meclis'e gelecek olan düzenlemenin 15 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanması bekleniyor.EYT'den faydalanmak isteyenler SGK'da yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Uzmanlar EYT'yi hak edip etmediğinizi e-devlet'te hizmet dökünümüne bakarak öğrenebilevrğine dikkat çekti. Peki, e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detyaları...

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilik başvurusu için e-devlete şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesine tıklanıyor. Kurumlar sekmesinde alfabetik sıraya göre dizili harflerden S harfine tıklanması, bu sekmede de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu sekmesinin açılması gerekiyor. Bu sekmede Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesi'nin verilmesi başlığına tıkladıktan ve açılan sayfada yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra ilgili bölümleri SSK veya Bağ-Kur emeklilik durumuna göre doldurarak başvuru yapmak mümkün.

DÜZENLEMENİN ARALIK AYINDA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Meclis'in kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde de EYT düzenlemesini Meclis'e takdim edeceğiz. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" açıklamasında bulunmuştu.

İki şartın kaldırılmayacağını dile getiren Bilgin, "Bunlar prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" sözlerini kullanmıştı.

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EYT DÜZENLEMESİ OCAK AYINDA HAYATA GEÇECEK

İlk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olup çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranların yeni düzenlemeden yararlanması planlanıyor. Bu kişilerin emekliliğe hak kazanması gündemde.

EYT düzenlemesinin ocak ayı itibarıyla hayata geçmesi bekleniyor.

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