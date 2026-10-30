Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma planından vazgeçmesinden altı yıl sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Volkswagen markasının Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, Alman otomotiv grubuyla Türkiye'de otomobil üretimine yönelik yeni bir iş birliği süreci başlatıldığını açıkladı.

KAP ÜZERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile markanın binek otomobillerinin Türkiye'de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladı.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan gerçekleştirilecek yeni işbirliğiyle, Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.

VOLKSWAGEN 2020'DE MANİSA'DAKİ FABRİKA YATIRIMINI İPTAL ETMİŞTİ

Yeni gelişme, Volkswagen'in altı yıl önce Türkiye'de kurmaktan vazgeçtiği fabrika projesini yeniden gündeme getirdi.

Alman otomotiv devi, 2019 yılında yeni üretim tesisi için Türkiye'yi değerlendirmeye almış ve Manisa'da fabrika kurmak amacıyla önemli adımlar atmıştı.

Volkswagen, Ekim 2019'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı şirketi kurmuştu.

Planlanan yatırımın büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar euro olarak açıklanmıştı. Fabrikanın 2022 yılında üretime başlaması ve yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyordu.

Ancak proje hayata geçirilemedi.

YENİ FABRİKA NEREYE KURULACAK?

Doğuş Otomotiv'in duyurduğu yeni iş birliği, Türkiye'de Volkswagen üretimi ihtimalini yeniden gündeme getirirken, yatırımın kapsamına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

İmzalanan niyet mektubunda hangi modellerin Türkiye'de üretilebileceği, üretimin mevcut bir tesiste mi yoksa yeni kurulacak bir fabrikada mı yapılacağı, yatırımın büyüklüğü ve olası üretim takvimi konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır