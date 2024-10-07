EYT düzenlemesinde staj detayı... Mağdurlar için bir kapı resmen açıldı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: O tarihe dikkat ederseniz emekli olabilirsiniz

EYT ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar kademeli emeklilik ile prim gün ve hizmet yıl şartlarını tamamlayarak yaş şartı aranmadan emekli olmuştu. Staj sigortası başlangıcı olan vatandaşlar ise sigrota girişlerini emeklilik başlangıcı olarak sayılmadığı için bu haktan mağdur kalmıştı.

DOĞUM YAPTIĞINIZ TARİH ÖNEMLİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabı üzerinden staj sigortası nedeniyle EYT'den yararlanamayan vatandaşların bu haktan nasıl faydalanabileceğini aktardı.

Erdursun, "Staj Sonrası Doğum Borçlanması ile EYT'li olabilirsiniz" başlığı ile neler yapılabileceğini aktardı. Erdursun açıklamasında, tüm staj yapanların değil bazı şartlara uygun olanların doğum borçlanması ile EYT'li olunabileceğini söyledi.

8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olanların emeklilik için işe giriş tarihi olarak kabul edilmediğini söyledi ve staj başlangıcı sonrası doğum yapan kadınların doğum borçlanması hakkından yararlanarak işe başlama tarihlerini geriye çekebileceklerini ifade etti.

Erdursun örnekle şu cümleleri kurdu:



"Örnek: 1.8.1994'de staj başlangıcı olan 1.8.2000'de sigortalı olan 1.9.1999'da çocuk dünyaya getiren bir kadın 1.9.1999-1.8.2000 tarihleri arasını borçlanabilir. 1.8.2000 işe başlama tarihi 1.9.999'a kadar geri çekilir ve EYT'li olabilir.

1.4.1996 staj başlangıcı olan 1.9.2002'de tüm kollara tabi sigortalı olan 1.8.2000'de doğum yapan kadın 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda 1.9.2002 işe başlama tarihi 720 gün öne çekilir, ilk işe başlama tarihi 1.9.2000 yılı olur, bu durumda işe başlama tarihini geriye çeker ancak EYT'li olamaz"

Doğum yapılan tarihe dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erdursun, "Siz de bu durumdaysanız, staj başlangıcınız, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınız ve doğum yaptığınız tarihlere dikkat ederek, doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz" dedi.

DAVA AÇSANIZ DAHİ KAZANAMAZSINIZ

Erdursun, bir başka paylaşımında ise Bağ-Kur'lu olan vatandaşlara uyarıda bulundu. 4 Ekim 2000 yılından önce işyeri açan, şirket ortağı olan kişiler 4.10.2000'den önce vergi dairesine, odaya, sicile kaydı olsa dahi hiç Bağ-Kur primi ödememişler ise bu kişilerin 4.10.2000'den önceki Bağ-Kur günlerini alma şanslarının olmadığını ifade eden Erdursun sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu durumda olan kişiler dava açarak dahi 4.10.2000 öncesi günlerini alamazlar EYT'li olamazlar"