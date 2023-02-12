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EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

12.02.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen yıkıcı depremin ardından Türkiye Büyük Miller Meclisi'nde yasama işlerine ara verildi. Uzun süredir gündemde olan EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Mustafa Elitaş, merak edilenleri yanıtladı. Peki EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye gibi birçok şehirde yıkıma neden oldu. EYT son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken gündeme ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama EYT ile iliglili oldu. Peki EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT konu taslağı 21 Şubat'ta milletvekillerinin önüne gelecek.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

BAŞVURULAR SGK VE E-DEVLET’TEN ALINACAK

EYT yasası TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Koşulları sağlayan vatandaşlar, süre sınırı olmadan, SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
deprem EYT meclis

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