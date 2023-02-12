EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye gibi birçok şehirde yıkıma neden oldu. EYT son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken gündeme ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama EYT ile iliglili oldu. Peki EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT konu taslağı 21 Şubat'ta milletvekillerinin önüne gelecek.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

BAŞVURULAR SGK VE E-DEVLET’TEN ALINACAK

EYT yasası TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Koşulları sağlayan vatandaşlar, süre sınırı olmadan, SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.



