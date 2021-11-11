EYT formülü masada! Yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge...

Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için komisyon kuruldu. Her iki çalışmanın da 2022 yılı sonunda sona ermesi beklenirken, kurulan komisyon ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çeşitli açıklamalarda bulundu. İşte 3600 ek gösterge ve EYT’liler için son durum…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce kapıları kapattığı EYT’liler için yeniden çalışmalara başlanması talimatı verdi. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin uzun bir süredir beklediği 3600 ek gösterge için de kasım ayı itibarıyla çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, “Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz” açıklamasını yaptı.

BAKAN BİLGİN: “3600 EK GÖSTERGE BİZİM İÇİN YÜKÜMLÜLÜK”

Bakan Bilgin, maliyetlerin ve diğer detayların çalışılmadan bir açıklama yapmak istemediğini belirterek toplumda bir rahatlama olacağının müjdesini verdi. 3600 ek gösterge için ise “Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz” dedi. Memur ve kamu emekçilerinin sorunlarını çözmeye, taleplerini karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, '3600 konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı, sözü var. Kamuda çalışan insanların sözleşmeli, kadrolu, kadrosuz ayrımları var. Bunlarla da ilgili çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

EYT İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN 5 FORMÜL

1- KISMİ EMEKLİLİK: 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri değerlendiriliyor.

2- SÜRENİN TAMAMLANMASI: Kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

3- PRİMİN TAMAMLANMASI: 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu değerlendiriliyor.

4- ALMANYA SİSTEMİ: Bu formüle göre sigortalının emekliliğine kaç yıl kalmışsa, her yıl için yüzde 2 kesinti ile maaş bağlanıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik durumu ortaya çıkıyor.

5- FİNLANDİYA SİSTEMİ: Burada da sigortalı belli bir kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakan Bilgin, asgari ücretin gündemlerinde olduğunu belirterek, “Rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum” dedi.

Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, “Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor” yanıtını verdi.



