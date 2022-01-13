EYT için CHP’den flaş hamle! 81 ilde harekete geçiyorlar…

CHP örgütlerinin, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunlarının çözümü için yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenleyeceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, EYT'lilerin ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, emeklilik haklarını istedikleri belirtildi. Açıklamada, yarın saat 14.00'de Türkiye'nin 81 ilinde kent merkezlerinde EYT'lilerle beraber basın açıklaması yapılarak, soruna dikkat çekileceği kaydedildi.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da katılacağı Ankara'daki açıklamanın Ulus Meydanı'nda, İstanbul'da Şişhane Meydanı'nda, İzmir’de ise Saat Kulesi'nde yapılacağı duyuruldu.

ÖNCELİK 3600 EK GÖSTERGE, EYT SIRADA

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. EYT konusunun Bakanlık gündeminde olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, “Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım” açıklamasında bulunmuştu.



