FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT için CHP’den flaş hamle! 81 ilde harekete geçiyorlar…

EYT için CHP’den flaş hamle! 81 ilde harekete geçiyorlar…

13.01.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak?’ soruları merak edilmeye devam ederken CHP’den flaş bir adım geldi. CHP, Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT)’ın sorunlarının çözümü için yarın 81 ilde harekete geçiyor. İşte son dakika CHP’nin yapacağı EYT hamlesinin detayları… Son dakika haberi…

EYT için CHP’den flaş hamle! 81 ilde harekete geçiyorlar…

CHP örgütlerinin, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunlarının çözümü için yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenleyeceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, EYT'lilerin ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, emeklilik haklarını istedikleri belirtildi. Açıklamada, yarın saat 14.00'de Türkiye'nin 81 ilinde kent merkezlerinde EYT'lilerle beraber basın açıklaması yapılarak, soruna dikkat çekileceği kaydedildi.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da katılacağı Ankara'daki açıklamanın Ulus Meydanı'nda, İstanbul'da Şişhane Meydanı'nda, İzmir’de ise Saat Kulesi'nde yapılacağı duyuruldu.

ÖNCELİK 3600 EK GÖSTERGE, EYT SIRADA

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. EYT konusunun Bakanlık gündeminde olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, “Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım” açıklamasında bulunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalarİkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İstanbullulara kötü haber! Faturalara yansıtılacakİstanbullulara kötü haber! Faturalara yansıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
çıksın artık şu eyt. 34 sene oldu sgk ya gireli 1988 den beri prim ödüyorum. neredeyse 12 bin günüm var. 54 yaşındayım ve eyt liyim. BÖYLE BİR ADALETSİZLİK OLMAZ...
Allah yardımcınız olsun ne diyelim
Diğer kurumlarda çalışan memurun günahı ne ! onlara neden verilmez bu 3600 gösterge ,bizde imamlar,öğretmenler,sağlıkcılar ve polisler kadar hizmet ediyoruz.
askerler 8-9 senedir alıyor 3600 ü ozaman nerdeydiniz acaba.mecliste polislere verilsin denildi ama seçim zamanı diğerleri maydonoz oldu.şimdi bide siz çıktınız.önce nerdeydiniz???
Eyt sorunu Adaletli bir şekilde çözülüp gündemden çıkmalıdır.

En Çok Okunan Haberler

Bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş

Bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni düzenleme

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni düzenleme

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

İkinci el otomobil fiyatlarında ÖTV etkisi!

İkinci el otomobil fiyatlarında ÖTV etkisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.