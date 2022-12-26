EYT için işletmelere yüzde kaç kefalet desteği verilecek, düzenlemede neler var? İşletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) ile EYT desteği

EYT için işletmelere yüzde kaç kefalet desteği verileceği ile Kredi Garanti Fonu destek paketi düzenlemesinde yer alan maddeler merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, EYT için işletmelere yüzde kaç kefalet desteği verilecek? Kredi Garanti Fonu destek paketi düzenlemesinde neler var? İşte EYT için işletmelere destek çalışmalarında son durum...

EYT İÇİN İŞLETMELERE NE KADAR DESTEK VERECEK?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda beklenen açıklama bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF kefalet sisteminin de yakında açıklanması bekleniyor.

Bahsi geçen paketler ile hem küçük ve orta büyüklükteki işletmelere hem de esnafa, çok sayıda alanda ciddi miktarda finansman imkanı oluşturulacağı düşünülüyor.

Bahsi geçen kefalet paketleri ile şirketlerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için de kefalet paketi desteği sunacak.

KREDİ GARANTİ FONU DESTEK PAKETİ DÜZENLEMESİNDE NELER YER ALIYOR?

Kredi Garanti Fonu destek paketi düzenlemesine yönelik açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılacak.

Paketlerde ödemesiz dönem imkanı da dahilm olmak üzere en az yüzde 75 kefalet oranı olacağı ön görülüyor.

Hem özel hem de devlet bankaları kefalet paketlerine dahil olacak.

Hazine destekli kefaletlerin bundan sonra faturaya dayalı olarak yalnızca reel ekonomiyi finanse etmesine ilişkin dönüşüm süreci de tamamlanırken, kullanılacak tam entegre bilgi sistemi ile kredilerin amacı dışında kullanılmasının önemli ölçüde önüne geçilecek.

Bahsi geçen paketler ile sağlanacak kaynakların firma harcamaları ve yatırım için kullanılabilmesi bekleniyor. Çok sayıda alanda selektif kredi ve kefalet imkanı sunulması bekleniyor.





