EYT ile 2023'te 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler, EYT ile emekliliğine kavuşacak. Herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağı EYT'de gözler ilk maaşın verileceği tarihe çevrildi. Peki EYT ilk maaş ne zaman hesaplara yatacak? EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet EYT başvuru ekranı!

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

EYT'de ilk maaşlar nisan ayında hesaplara yatacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.

Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek.

Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

"Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Toplam 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeyle, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Yasadan, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler yararlanacak. 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyanlar, 4/b (Bağkur) ve 4/c ( Emekli Sandığı) sigortalıları için de kadınlarda 20 tam yıl, erkekler de 25 tam yıl hizmeti olanlar aylık alabilecek.

