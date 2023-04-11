FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'liler dikkat! Uzman isimden emekli maaşı bağlanacak kişiler için kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

EYT'liler dikkat! Uzman isimden emekli maaşı bağlanacak kişiler için kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

11.04.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'ye başvuran kişi sayısı 1,5 milyona geçerken, SGK merkezlerinde ise emeklilik dosyalarının incelenmesi ve aylık bağlanması için çalışanlar yoğun mesai yapıyor. Ancak SGK uzmanlarına göre, merkezlerdeki dosya yükü birçok hatayı da beraberinde getirebilir. SGK uzmanı Özgür Erdursun da emekli aylığı ödeme hesaplama sisteminde hatalar olabileceğini belirterek "Devlet 'Senin aylığında hata yaptık' derse bu parayı geri ister. Bu 3, 5 veya 7 sonra da ortaya çıkabilir" diyerek EYT'lileri uyardı.

EYT'liler dikkat! Uzman isimden emekli maaşı bağlanacak kişiler için kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

Mart ayında emekli olmak için SGK'ya başvuran yüz binlerce kişi ilk aylıklarını almak için bekliyor. Maaş bağlama işlemi biten bir çok kişiye ise Nisan ayı içerisinde fark ödemeleri de yapılmaya başlandı. Ancak SGK uzmanları binlerce EYT'linin emekliliğinin bozulabileceği uyarısında bulundu.

Show TV Ana Haber'de yer alan habere göre, SSK uzmanları da yaşanan yoğunluk nedeniyle işlemlerin hızlı yapıldığı için hataya davetiye çıkartıldığına dikkat çekti. SGK kaynaklarına göre işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele de 1 günlük eğitimle dosya inceleme işi verildi. Bunun da dosyaların yanlış incelenmesine neden olabileceği belirtildi. EYT dosyaların uzman gözüyle incelendiğinde yanlışlıkla emekli edilmiş çok kişi çıkabileceği, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur arasında geçiş yapmış kişilerinde dosyalarında da hatalar olabileceği uyarısında bulunuldu.

thumbs_b_c_3533fb0838d20439fd0301e5cd87d400

"ÜZERLERİNDE ÇOK BÜYÜK BASKI VAR"

EYT sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun da uyarılarda bulundu. Erdursun, "Çok aceleye geldi bu iş. Memurların suçu günahı yok, üzerlerinde çok büyük baskı var" dedi.

show ana haber

"DEVLET BU PARAYI GERİ İSTEYEBİLİR"

2 türlü hata olabileceğini belirten Erdursun, "Emekli aylığı hesaplama sisteminde de hata olabilir bu hata telafi edilebilir. Devlet 'Senin aylığında bir hata yaptık' derse faizsiz olarak 24 ayda geri ödemeli bu parayı ister. Böyle hatalar olacak. Daha sonra emekli olup aylık alan kişilere 3, 5 veya 7 yıl sonra SGK diyecek ki siz emekli oldunuz ancak emekli olamazsanız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yoldaAK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda
Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı! Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı!
Benzinden sonra sıra motorinde! Akaryakıta ikinci zam gözüktüBenzinden sonra sıra motorinde! Akaryakıta ikinci zam gözüktü
Anahtar Kelimeler:
sgk EYT

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda

AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Trafik sigortası priminde yeni dönem: 1 Mayıs’tan itibaren başlıyor

Trafik sigortası priminde yeni dönem: 1 Mayıs’tan itibaren başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.