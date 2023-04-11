EYT'liler dikkat! Uzman isimden emekli maaşı bağlanacak kişiler için kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister

Mart ayında emekli olmak için SGK'ya başvuran yüz binlerce kişi ilk aylıklarını almak için bekliyor. Maaş bağlama işlemi biten bir çok kişiye ise Nisan ayı içerisinde fark ödemeleri de yapılmaya başlandı. Ancak SGK uzmanları binlerce EYT'linin emekliliğinin bozulabileceği uyarısında bulundu.

Show TV Ana Haber'de yer alan habere göre, SSK uzmanları da yaşanan yoğunluk nedeniyle işlemlerin hızlı yapıldığı için hataya davetiye çıkartıldığına dikkat çekti. SGK kaynaklarına göre işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele de 1 günlük eğitimle dosya inceleme işi verildi. Bunun da dosyaların yanlış incelenmesine neden olabileceği belirtildi. EYT dosyaların uzman gözüyle incelendiğinde yanlışlıkla emekli edilmiş çok kişi çıkabileceği, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur arasında geçiş yapmış kişilerinde dosyalarında da hatalar olabileceği uyarısında bulunuldu.

"ÜZERLERİNDE ÇOK BÜYÜK BASKI VAR"

EYT sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun da uyarılarda bulundu. Erdursun, "Çok aceleye geldi bu iş. Memurların suçu günahı yok, üzerlerinde çok büyük baskı var" dedi.

"DEVLET BU PARAYI GERİ İSTEYEBİLİR"

2 türlü hata olabileceğini belirten Erdursun, "Emekli aylığı hesaplama sisteminde de hata olabilir bu hata telafi edilebilir. Devlet 'Senin aylığında bir hata yaptık' derse faizsiz olarak 24 ayda geri ödemeli bu parayı ister. Böyle hatalar olacak. Daha sonra emekli olup aylık alan kişilere 3, 5 veya 7 yıl sonra SGK diyecek ki siz emekli oldunuz ancak emekli olamazsanız" ifadelerini kullandı.

