EYT'liler nasıl emekli olacak? Bu tarihlerde işe girenler yaşına bakılmadan emekli edilecek

Bilindiği üzere 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı çalışan statüsüne kavuşan vatandaşların birçoğu prim günlerini doldurmuş ve emekliliği hak etmiş durumda. Ancak emeklilikte kadınlar için 58, erkekler içinse 60 yaş düzenlemesinin getirilmesi birçok vatandaşın emekli olamayarak madur olmasına neden oldu. Vatandaşlar özellikle sosyal medya üzerinde işverenlerin kendilerini yaşlı bulup iş vermediğinden, devletin ise kendilerini emekli etmediğinden şikayet ediyor. Mağdur vatandaşların sesini duyan yetkililer ise çalışmalara başladı. Şimdi emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar yapılan düzenlemelerin kendilerine etki edip etmeyeceğini merak ediyor.

EYT'LİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK? EYT'LİLERİN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELER?

EYT 01.04.1981 tarihinden önce sigortalı çalışan olan kadın çalışanları kapsamıyor. Çalışan kadının 5000 prim günü olması durumunda yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkı tanınıyor. Erkekler içinse bu tarih 09.09.1976. Yine 5000 gün prim şartıyla birlikte yaşa bakmadan emekli olmak mümkün. Ancak bu tarihten sonra sigortası başlayanlar için durum çok daha karmaşık. İlk sigorta giriş tarihi 09.09.1999 olanlar yeni düzenlemeden yararlanabilecek gibi görünüyor. Net detaylar ise EYT çalışmaları tamamen bittikten sonra ortaya çıkacak. Şu an için görünen yıl şartında 25 yıl tamamlayan erkekler 8 Eylül 2024’te emekli olabilecek. Kadınlar için bu süre 20 sene. Bu da 2019 yılında yıl şartının tamamlandığı anlamına geliyor. Çalışmanın yasalaştığı tarih baz alınarak 1996-1999 yılları arasında sigortaya girmiş ve prim süresini doldurmuş erkek çalışanlar 25 yılı doldurmuş sayılacak.

