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EYT'lilere kıdem tazminatı için kredi musluğu açıldı! Ödemeler bu hafta başlayacak

14.03.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi emeklilik için dilekçelerini vermeye başladılar. Sürecin resmen başlaması ile kıdem tazminatı da yeniden gündeme geldi. EYT yasasının iş dünyasındaki yükünü hafifletmek adına Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullanılabilecek. İşte tüm ayrıntılar...

EYT'lilere kıdem tazminatı için kredi musluğu açıldı! Ödemeler bu hafta başlayacak

EYT düzenlemesi Mart ayının son günlerinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT için sürecin resmen başlamasıyla birlikte emeklilik hayali kuranlar başvurularını yapmaya başladılar. Bu noktada ise iş verenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek adına Hazine garantili düşük faizli kredi desteği sağlanacağı açıklandı. Kredi Garanti Fonu kefaletinin 50 milyar liraya yükseltilmesiyle birlikte yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre; kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullanılabilecek. Faiz oranı bütün bankalarda sabit olacak ve 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemi olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıdem tazminatı ödeyecek işletmelere 25 milyar kefalet limiti ile 34 milyar liralık kredi hacmi oluşturan EYT Destek Paketi'ni açıklamıştı. Daha sonra bu kefalet limiti 50 milyar liraya çıkarıldı. Böylece yaklaşık 68 milyar liralık bir kredi hacmi oluştu.

Fon destekli kıdem tazminatı kredisinde işletme, sektör sınırlaması da olmayacak. Kredinin direkt çalışanın hesabına aktarılabileceği, işverene verilmesi halinde ise çalışanın hesabına yatırıldığına ilişkin belge istenebileceği belirtiliyor.

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ÖDEMELER BU HAFTA BAŞLAYACAK

Bankalar işletmelere kredi desteği vermek için çalışmalarını hızlandırırken ödemelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İlk etapta işletmeler çalışanlarının EYT başvurularıyla bankaya giderek, emekli olacak personele ödenecek kıdem tutarını bildirecek.

Banka da Hazine kefaleti ile kullandırılacak kredi tutarını belirleyecek. Kredinin kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılması için işyerinde EYT nedeniyle istifa edip ayrılan bulunması şartı aranacak.

Kıdem tazminatı desteğinin doğrudan çalışanın hesabına yatırılması yönünde görüş ön plana çıkarken, işverenin alması seçeneği de konuşulanlar arasında.

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ZORUNLU OLACAK

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatı olarak ödenmesi zorunlu olacak.

Aksi takdirde çalışanın arabulucu ya da mahkemeye gitme hakkı olacak. Ödenmeyen kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanabilir. İşverenin aldığı krediyi başka bir hesaba transfer seçeneği olmayacak.

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İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Normal şartlarda iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa, işyerindeki çalışma süresine bağlı olarak 2 hafta ile 2 aylık ücret tutarı arasında değişen ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor.

Emeklilik gerekçesiyle iş akdinin feshi durumunda ihbar tazminatı hakkı doğmuyor, çalışan böyle bir talepte bulunamıyor.

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kıdem tazminatı EYT

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