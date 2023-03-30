EYT'lilerin ayağını yerden kesen promosyonlar! 2 milyon 250 bin kişinin gözü bu haberde: İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

EYT promosyonu kampanya listesi ve Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank Denizbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi gibi bankalar tarafından konuya dair yapılan açıklamalar emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından; EYT'lilerin emekli maaşı promosyonu için kamu ve özel bankalar adeta yarışa girdi. İşte emekliliği hak eden EYT'lilere en yüksek promosyon veren bankalar...

KAMU VE DEVLET BANKALARINDAN EYT'LİLER İÇİN PROMOSYON YARIŞI!

EYT düzenlemesi ile emekli olan kişiler, bankalarla sözleşme yaparak emekli promosyonu alabilecek. Bilindiği üzere, Yeni emekli olan bankalar, emekli vatandaşlara 3 sene taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları halinde emekli promosyon ödemesi gerçekleştiriyorlar. Şimdi 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşın gözü banka promosyonlarına çevrildi.

SGK tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre; banka promosyonlarına alt sınır getirildi. Buna göre; anlaşma sağlanan kamu ve özel bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri şöyle:

"3 bin 500 TL'ye kadar olanlar için 3 bin TL, 3 bin 500 - 7 bin 500 TL arası olanlar için 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL, 10 bin TL arası olanlar için 4 bin 500 TL ve 10 bin TL'den daha çok maaş alan vatandaşlar için 5 bin TL"

EYT'LİLERİ HEYECANLANDIRAN PROMOSYONLAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin kişinin yakından takip ettiği promosyonlara ilişkin bankalardan peş peşe açıklama yapıldı. Devlet ve özel bankalar promosyon yarışına girdi.

ZİRAAT BANKASI'NDAN MÜŞTERİLERİNE 5 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ

Ziraat Bankası'ndan SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini alan vatandaşların 3 yıllık sözleşme imzalamaları durumda:

3.500 lira altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira,

3.500 lira ila 7.500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira,

7.500 lira ila 10.000 lira arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira,

10 bin lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin lira 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK'TAN EMEKLİ MAAŞINI ALAN EMEKLİLERE PEŞİN ÖDEME

Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan kişilere ise;

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3 bin 500. TL'ye (3 bin 500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.bin TL,

3 bin 500 - 7 bin 500. TL (7 bin 500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3 bin 500 TL,

7 bin500 – 10 bin TL (10 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5 bin TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

HALKBANK'TAN 'EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU' AÇIKLAMASI

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alan vatandaşlara ise;

3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin 000 TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin500 TL,

10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olan emeklilere 4 bin 500TL,

3 bin 500 – 7 bin 500 TL arasında olan emeklilere 5 bin 250 TL,

7 bin 500 – 10 bin 000 TL arasında olan emeklilere 5 bin 750 TL,

10 bin 000 TL ve üstünde olan emeklilere 7 bin 500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Bankadan yapılan açıklamada "Promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir." ifadelerine yer verilmiştir.

AKBANK'TAN EMEKİ PROMOSYON KAMPANYASI

Akbank'tan yapılan 'emekli promosyon ödemeleri' açıklamasına göre kampanya 01-31 Mart 2023 arasında geçerli.

Maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara toplam 4 bin 200 TL

3 bin 500 7 bin 499 TL arasına toplam 4 bin 850 TL

7 bin 500 ile 9 bin 999 TL arasına toplam 6 bin 250 TL

10 bin ve üzerine toplam 7 bin TL promosyon veriliyor.

YAPIKREDİ'DEN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARINA GÜNCELLEME

Yapıkredi; 3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir."

DENİZBANK'TAN MAAŞ ALACAK EYT'LİLERE KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 sene boyunca maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulamasından 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilecek

Denizbank'tan yapılan açıklamada kampanyanın 30.04.2023 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 7000 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor."

