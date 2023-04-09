EYT MAAŞ FARKI SORGULAMA: EYT maaşları ne zaman verilecek? 7500 TL en düşük emekli maaşı ne zaman yatacak?

EYT maaşları ve 7500 TL en düşük emekli maaşı yatırılış tarihi merak edildi. Milyonlarca vatandaş, emekli maaşını ne zaman alacaklarını araştırıyor. EYT için başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Nisan girilmesiyle birlikte milyonlarca EYT'li ilk maaş ödemesinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte EYT maaşları, 7500 TL en düşük emekli maaşı ve EYT maaş farkı ile ilgili detaylar...

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

EYT emekli maaşları Mart ayında işlemlerini tamamlayanlar için 1 Nisan itibariyle yatmaya başladı.

EYT ilk maaş ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe verip başvuruda bulunan EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başladı.

7500 TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşını 5 bin 500 TL'den 7500 TL'ye yükselten karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

Öte yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lirabayram ikramiyesi 2000 liraya çıkarıldı. Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılacak.



