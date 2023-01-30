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EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan son dakika açıklaması

30.01.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gündeminde yer alan EYT düzenlemesinde gelişmeler devam ediyor. Son dakika açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alabileceklerini açıkladı. EYT'nin, en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması bekleniyor. Peki EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar...

EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan son dakika açıklaması

Uzun süredir gündemde yer alan EYT çalışmalarıyla ilgili son düzlüğe girildi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Muhammet Emin Akbaşoğlu, akıllardaki soru işaretlerini giderdi. EYT'lilere emeklilik yolu görünürken EYT'lilerin ne zaman maaş alacağı da merak konusu. Peki EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar...

EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan son dakika açıklaması

EYT MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mart itibarıyla, şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur." dedi ve sosyal medyada, "EYT'liler daha az mı maaş alacak?" sorularına yanıt olarak, "Bu tamamen gerçek dışıdır. EYT’lilerin farklı statüsü söz konusu değil." diye kaydetti.

EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan son dakika açıklaması

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILACAK

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini aktaran Akbaşoğlu, "Şubat ayında yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekle beraber emeklilik başvuruları ister e-Devlet'ten veya bizzat SGK kurumlarına müracaatla veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaatla bu taleplerini ortaya koyabilirler." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
EYT emekli

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