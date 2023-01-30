EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan son dakika açıklaması

Uzun süredir gündemde yer alan EYT çalışmalarıyla ilgili son düzlüğe girildi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Muhammet Emin Akbaşoğlu, akıllardaki soru işaretlerini giderdi. EYT'lilere emeklilik yolu görünürken EYT'lilerin ne zaman maaş alacağı da merak konusu. Peki EYT maaşı ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaş hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar...

EYT MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mart itibarıyla, şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur." dedi ve sosyal medyada, "EYT'liler daha az mı maaş alacak?" sorularına yanıt olarak, "Bu tamamen gerçek dışıdır. EYT’lilerin farklı statüsü söz konusu değil." diye kaydetti.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILACAK

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini aktaran Akbaşoğlu, "Şubat ayında yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekle beraber emeklilik başvuruları ister e-Devlet'ten veya bizzat SGK kurumlarına müracaatla veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaatla bu taleplerini ortaya koyabilirler." diye konuştu.



