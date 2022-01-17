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EYT ne zaman çıkacak? 2022 EYT'de son durum nedir?

17.01.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ne zaman çıkacak? sorusu, EYT sorunu yaşayan vatandaşların uzun süredir gündemdeydi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'lilere müjdeyi verdi. Akbaşoğlu, EYT ile ilgili çalışmanın ne zaman açıklanacağını duyurdu.

EYT ne zaman çıkacak? 2022 EYT'de son durum nedir?

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkin açıklama yapan Akbaşoğlu, bu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını söyledi AK Parti'nin bu yıl içerisinde EYT müjdesi vereceğini belirtti. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT'li mülyonlara müjde veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

EYT konusunda müjdeyi Çalışma Bakanlığının vereceğini bildiren Akbaşoğlu şunları söyledi: "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.

EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar.

Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.

EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız."

EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? Açıklama geldi!

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlama, yıl ve yaş durumunun dikkate alındığını söyleyen Bakan Bilgin ise şöyle konuşmuştu:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun."

"Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var."

"Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar."

"Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel..."

"Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."

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