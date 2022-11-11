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EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren EYT açıklaması geldi!

11.11.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonları ilgilendiren EYT hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren EYT açıklaması geldi!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) gündemden düşmeyen başlıklar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." şeklinde konuştu.

KADINLAR İÇİN 20 ERKEKLER İÇİN 25 YIL

Bakan Bilgin EYT düzenlemesi ile ilgili "EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." şeklinde konuştu.

1999 ÖNCESİ VE 5 BİN PRİM GÜNÜ ŞARTI

EYT'lilerin bir süredir merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklamaya göre EYT'de iki şartın değişmeyeceği öğrenildi. Bilgin açıklamasında "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" dedi.

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EYT emekli

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