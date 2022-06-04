EYT ne zaman çıkacak? Dikkat çeken açıklamalar... Tarih verdi! "Asgari ücretliye enflasyon farkı..."

Memur ve emekli maaşlarına zammın büyük oranda netleşmeye başlamasının yanı sıra 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarda da önemli bir yol kat edilmesiyle gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalara çevrilmiş durumda. Çok sayıda kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Konuyla alakalı dikkat çeken bir açıklama da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın cenaze törenine katılmak üzere Nevşehir’e gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İl Başkanlığını da ziyaret etti. İl Başkanlığına geçerken vatandaşlarla da sohbet eden Destici, Nevşehir İl Başkanlığında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Destici, “Dün aynı zamanda enflasyon rakamları açıkladı. Tabii yıllık bazda enflasyon çok yüksek yüzde 72- 73. Aylık bazda baktığımızda iki, üç seviyede. Bu rakamlar aylık bazda Haziran’da, Temmuz’da, Ağustos’ta da devam ederse yıllık enflasyon oranının çok hızlı bir şekilde aşağıya düşeceğini göreceğiz.

Temennimiz savaşın bir an önce bitmesi ve her şeyin normale dönmesi. Bütün bunlara rağmen Türkiye’de kimler ekonomik sıkıntı çekiyor bu da önemli. Türkiye’de herkes ekonomik sıkıntı çekmiyor. Asıl ekonomik sıkıntıyı çekenlere sosyal destekler yok mu, var. Ama yeterli mi, yeterli değil. Elbette bu desteklerin bu sıkıntılı dönemlerde artırılması lazım. Ama destek vermekten ziyade ekonomik şartların normalleştirilmesi ve herkesin, en çok da gelir seviyesi düşük olanların alım gücünün yükseltilmesi lazım. Asgari ücrete yüzde elli zam yapıldı. Herkes bunu beğendi takdir etti. Şimdi Haziran sonu ilk altı aylık enflasyon ellinin üzerine çıkarsa aradaki farkın asgari ücretliye verilmesi gerekir. Verileceğine de inanıyorum, biliyorum” şeklinde konuştu.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgilide bir çalışma olduğunu söyleyen Destici, “2023 başında onların da talepleriniN büyük oranda karşılanacağına inanıyorum. Bu konuda çalışmalar var. Bu kara dönem atlatıldıktan sonra 2023 başında çok daha büyük refah payları açısından çalışmalar yapıldığını, düşük maaş alan kesimlere bunun yansıtılacağını düşünüyorum” dedi. (İHA)



