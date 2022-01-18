FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte son açıklama...

EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte son açıklama...

18.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yeniden gündeme gelen EYT için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için önemli bir açıklamada bulundu. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte son açıklamalar...

EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte son açıklama...

EYT için önceki haftalarda çalışmalara başlandığını duyurulmuştu fakat daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığı açıklaması gelmişti. EYT hakkında yeni gelişmeler meydana gelmesi sonrası detaylar merak ediliyor. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AKP iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Bu kapsamda emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir açıklama geldiğinde ise sayfamızda yer vereceğiz.

EYT NEDİR?

EYT'lilerin kimler olduğu da merak ediliyor. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan vatandaşlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanında bir de yaş şartı getirilmişti. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekmekte.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Petrol fiyatları rekor kırdı! Benzine zam beklentisiPetrol fiyatları rekor kırdı! Benzine zam beklentisi
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor!

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.