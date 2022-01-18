EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte son açıklama...

EYT için önceki haftalarda çalışmalara başlandığını duyurulmuştu fakat daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığı açıklaması gelmişti. EYT hakkında yeni gelişmeler meydana gelmesi sonrası detaylar merak ediliyor. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AKP iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Bu kapsamda emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir açıklama geldiğinde ise sayfamızda yer vereceğiz.

EYT NEDİR?

EYT'lilerin kimler olduğu da merak ediliyor. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan vatandaşlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanında bir de yaş şartı getirilmişti. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekmekte.



