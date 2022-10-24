EYT ne zaman çıkacak? EYT şartlarında kritik prim günü detayı! Gözler Kabine Toplantısı'nda

EYT için gözler Meclis'te... Bilindiği üzere EYT düzenlemesi aralık ayında TBMM gündeminde yer alacak. 24 Ekim (bugün) gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, EYT konusunun da ele alınması ve toplantının ardından, konuyla alakalı açıklama yapılması bekleniyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

EYT ŞARTLARINDA KRİTİK PRİM GÜNÜ DETAYI

1,5 milyon vatandaşın emekli olacağı EYT yasasının öncesinde önemli açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

“SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Nereden emekli olacaksınız? SSK’lı olarak 1986’da işe başladınız ve hep çalışıyorsunuz. Sizin için hiçbir sıkıntı olmadan emekli olabilirsiniz. Ancak SSK’lı olarak işe başladınız, sonra bir dönem devlet memurluğu yaptınız. Daha sonra iş yeri açtım, orada Bağ-Kur primlerinin bir kısmını ödedim, bir kısmını ödemedim. Sonra tarımla uğraştım, sonra yeniden SSK’lı olarak işe başladım. Ben nereden emekli olacağım? Bunun için devlet son 2 bin 520 günü esas alıyor. Son 2 bin 520 gün içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu dolu dolu 7 yıldır”

Bağ-Kur’dan emekli olmak SSK’dan emekli olmaya göre daha zor olduğunu ifade eden Erdursun, "Ancak hep Bağ-Kur primi ödemenize rağmen 9 bin prim gününe ulaşamadınız” diyen uzman isim, “İki statü de varsa son 2 bin 520 gün içinde, bunun yarısı 1,260 gündür. Yarısından bir fazla hangi kurumdan priminiz varsa emekli olabilirsiniz. Bu durumda SSK’dan emekli olmak isterseniz de son 1261 gününüzün SSK’dan olması gerekiyor" diye konuştu.

