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EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT’ye staj ve çıraklık sigortası dahil edilecek mi? Kısa sürede 4.5 milyon kişi emekli olacak!

20.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Üç önemli sac ayağı olacağı ifade edilen düzenlemenin ilk aşamasında 1,5 milyon kişinin emeklilik potasına gireceği düşünülüyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son durum ne?

EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT’ye staj ve çıraklık sigortası dahil edilecek mi? Kısa sürede 4.5 milyon kişi emekli olacak!

EYT düzenlemesinde son durum emeklilikte yaşa takılanların yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Konu şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmadı. Öte yandan bahsi geçen düzenleme ile yapılacak değişikliklerin neleri kapsayacağı merak konusu oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlenmesinden kimlerin faydalanacağı ile staj ve çıraklık sigortasının dahil edilip edilmeyeceği de arama motorlarında sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da staj ve çıraklık sigortası tartışmaları üzerine açıklamada bulundu. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT’ye staj ve çıraklık sigortası dahil edilecek mi?

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili dhaa önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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EYT düzenlemesine ilişkin tarih veren Bakan Bilgin "Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. ‘Niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak." demişti.

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EYT'DE SON DURUM NE?

Bakan Bilgin sözlerini şu sözlerle noktalamıştı:

"Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz."

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EYT'YE STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI DAHİL EDİLECEK Mİ?

Staj sigortasının EYT kapsamında olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, çalışmanın bitmesinin ardından Ocak ayından sonra uygulamaya sokulacağını aktardı. Bakan Bilgin "Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok." diyerek Aralık ayını işaret etti.

Bakan Bilgin açıklamasında "Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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