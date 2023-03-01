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EYT SON DAKİKA 1 Mart 2023: EYT onaylandı mı, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanır? "Emekçilerimize hayırlı olsun!" diyerek duyurdu

01.03.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremleri sebebiyle ara verilen Meclis çalışmalarının yeniden başlamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu olurken beklenen açıklama yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "Emekçilerimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı. Peki, EYT onaylandı mı? EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanır, başvurusu nasıl yapılır?

EYT SON DAKİKA 1 Mart 2023: EYT onaylandı mı, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanır? "Emekçilerimize hayırlı olsun!" diyerek duyurdu

EYT konusuna ilişkin son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği gelişme dün yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı. İşte 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibarıyla EYT'de son durum...

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EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

EYT yasalaştı. EYT ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Kanunla birlikte aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Öte yandan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

EYT'DE SON DURUM

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

EMEKLİ OLAN EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Yasalar emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

EYT'LİLER NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPACAK?

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

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