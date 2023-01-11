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EYT SON DAKİKA 11 Ocak 2023: EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik tablosu netleşti!

11.01.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar için detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarıldı. 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş şartı aranmayacak. Öte yandan prim ve yıl şartları için ayrıntılar da netleşti. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT Meclis'ten geçti mi?

EYT SON DAKİKA 11 Ocak 2023: EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik tablosu netleşti!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin artık konunun kendilerinden çıktığını belirtip "Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" ifadesine yer verdi. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? İşte 11 Ocak 2023 Çarşamba günü itibariyle EYT düzenlemesinde son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'in takdirine sunacaklarını ifade etti.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurular başlayacak.

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EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

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EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

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4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplayabilmesi için yapması gereken işlem çok basit. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamanız yeterli. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanacak.
4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolay bir şekilde alacakları maaşı hesaplayabilecek.
4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak emekli maaşlarını öğrenebilecekler.
4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinden SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yasadan yararlanabilecek.

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyor.

Yine Bağ-Kur'da ise kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı yer alıyor.

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