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EYT SON DAKİKA 28 Aralık 2022: EYT'de son durum nedir, yaş şartı olacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

28.12.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran iddianın ardından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bugün akşam saatlerinde toplantı yapılacağı iddia edilirken son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öne sürüldü. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasında son durum...

EYT SON DAKİKA 28 Aralık 2022: EYT'de son durum nedir, yaş şartı olacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin toplantı yapacağı yönündeki iddialar sonrası merak konusu oldu. Bilindiği üzere Çalışma Bakanı Vedat Bilgin basın mensuplarına EYT düzenlemesini bu hafta içerisinde açıklayacaklarını belirtmişti. Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaş şartı olup olmayacağını da aynı gün açıklayacaklarını ifade etmişti. İşte EYT çalışmasında son durum...

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EYT'DE SON DURUM NEDİR?

EYT'de son durum merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu hafta içerisinde düzenlemeyi duyuracaklarını ifade etti.

EYT ile ilgili düzenlemenin yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullandı. "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıon açıklamasının ardından bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ'dan geldi.

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BUGÜN EYT TOPLANTISI VAR MI?

EYT düzenlemesi için geri sayıma geçilirken, çok sayıda vatandaşı heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT ile ilgili şartların bugün ya da yarın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Bilindiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu hafta içerisinde düzenlemeyi duyuracaklarını belirtmişti.

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EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

EYT yasasında yaş şartı olup olmayacağı henüz netleşmiş değil.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT yaş şartı olup olmayacağını düzenlemenin açıklanacağı gün duyuracaklarını ifade etmişti.

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EYT ŞARTLARI NELERDİR?

EYT öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde işe giren vatandaşları kapsayacak.

EYT için 5 bin gün prim sayısı ayrıntısı yer alıyor.

EYT'ye ilişkin yapılan açıklamalara göre kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı yer alıyor.

EYT'DEN İLK ETAPTA 1.9 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

EYT yasasından ilk etapta 1.9 milyon kişinin yararlanacağı düşünülüyor.

Öte yandan EYT yasasına ilişkin belişrtilen bu sayının yaş şartı olması halinde daha düşük olabileceği de konuşulanlar arasında.

STAJ EYT KAPSAMINA DAHİL Mİ?

EYT ve staj konusuna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bilgin 8 Eylül 1999 tarihinin mutlak tarih olduğunu belirtmişti.

Stajın bir mağduriyet konusu olmadığına değinen Bakan Bilgin, stajın bir eğitim olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Bilgin, staj ile çalışma hayatı başlamadığını söyleyip, iş hayatının sözleşme ile, iş akdiyle başladığını ifade etmişti.

Stajın EYT kapsamına dahil edilmediğini belirten Bakan Bilgin, böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığını söyleyerek son noktayı koydu.

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