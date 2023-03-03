EYT SON DAKİKA 3 Mart 2023: EYT son durum nedir, e devletten emeklilik başvurusu nasıl yapılır? RESMİ GAZETE'de yayımlandı!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Mart 2023 Cuma günü yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. EYT ile ilgili düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte 3 Mart 2023 Cuma günü itibarıyla EYT'de soın durum...

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

EYT ile ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EYT düzenlemesine göre, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek. Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.