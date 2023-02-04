EYT SON DAKİKA 4 Şubat 2023: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar sorunu ortadan kalkmış olacak. SGK Emeklilikte Yaşa Takılanların emekli maaşı için hazırlıklarını tamamladığı öğrenilirken, EYT yasasınınn yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Mart itibarıyla emekli olan EYT'lilerin maaşlarının bağlanması bekleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar)' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 8 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, Meclis plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

EYT Meclis Genel Kurul’nda Salı günü görüşülecek.

Şimdi gözler, 4.8 milyon kişi emekli olmasını sağlayacak düzenlemeye ilişkin Salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul’da.

EYT MECLİS'E GELDİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada ''EYT’li kardeşlerimizle ilgili kanun teklifimiz Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifimiz inşâAllah Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda. Hayırlı olsun. EYT'' ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU'DAN 'EYT' İLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA: "İFTİRA"

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni şart getirmediklerini belirterek, "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira." dedi.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK, HANGİ TARİHTE?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağını belirtti.

EYT KANUN TEKLİFİ SALI GÜNÜ MECLİS GENEL KURULU'NDA!

EYT yasa teklifi Salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.

EYT'LİLER İÇİN İLK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

EYT maaşları ne kadar olacak en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk maaşlar, SGK'ya verilen dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek. En düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi.

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NE?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor.

EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak belirlendi.

Sigorta giriş şartı ve primlerin eksiksiz ödenmiş olması dışında ek bir şart bulunmuyor.

SGK BAŞKAN VEKİLİ ARAT'TAN 'EYT' AÇIKLAMASI: "MAAŞLAR 1 MART'TAN İTİBAREN HESAPLANACAK"

SGK Başkan Vekili Kürşad Arat konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu yıl EYT ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart’tan itibaren hesaplanarak yatırılacak” ifadelerini kullandı.

EYT'LİLERİN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir EYT’lilerin emekli maaşına ilişkin en net rakamı açıkladı.

EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira”

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Kanunun Şubat ayında yasalaşması durumunda, ay sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanların mart ayı itibarıyla emekli aylığını hak etmiş olacağı belirtiliyor. İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşlar 1 Mart’tan geçerli olarak alınmaya başlanacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT ‘nin Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmalarının yükün hafifletilmesi açısından önemli olduğunu, herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını istedi.

EYT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIYOR?

Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak" çağrısını yaptı.

