FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT SON DAKİKA 4 Şubat 2023: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT SON DAKİKA 4 Şubat 2023: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

04.02.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri planlamanın Meclis Plan Bütçü Komisyonu'ndan geçmesinin ardından yapılan yeni açıklama nedeniyle 4 Şubat 2023 Cumartesi günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yeni şart getirmediklerini vurguladı ve "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira." ifadelerine yer verdi. Peki EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT prim günü açıklaması...

EYT SON DAKİKA 4 Şubat 2023: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar sorunu ortadan kalkmış olacak. SGK Emeklilikte Yaşa Takılanların emekli maaşı için hazırlıklarını tamamladığı öğrenilirken, EYT yasasınınn yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Mart itibarıyla emekli olan EYT'lilerin maaşlarının bağlanması bekleniyor.

EYT 1

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar)' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 8 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, Meclis plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

EYT Meclis Genel Kurul’nda Salı günü görüşülecek.

Şimdi gözler, 4.8 milyon kişi emekli olmasını sağlayacak düzenlemeye ilişkin Salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul’da.

EYT 3

EYT MECLİS'E GELDİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada ''EYT’li kardeşlerimizle ilgili kanun teklifimiz Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifimiz inşâAllah Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda. Hayırlı olsun. EYT'' ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU'DAN 'EYT' İLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA: "İFTİRA"

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni şart getirmediklerini belirterek, "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira." dedi.

EYT 4

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK, HANGİ TARİHTE?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağını belirtti.

EYT KANUN TEKLİFİ SALI GÜNÜ MECLİS GENEL KURULU'NDA!

EYT yasa teklifi Salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.

EYT 5

EYT'LİLER İÇİN İLK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

EYT maaşları ne kadar olacak en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk maaşlar, SGK'ya verilen dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek. En düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi.

EYT2

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NE?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor.

EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak belirlendi.

Sigorta giriş şartı ve primlerin eksiksiz ödenmiş olması dışında ek bir şart bulunmuyor.

SGK BAŞKAN VEKİLİ ARAT'TAN 'EYT' AÇIKLAMASI: "MAAŞLAR 1 MART'TAN İTİBAREN HESAPLANACAK"

SGK Başkan Vekili Kürşad Arat konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu yıl EYT ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart’tan itibaren hesaplanarak yatırılacak” ifadelerini kullandı.

EYT 6

EYT'LİLERİN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir EYT’lilerin emekli maaşına ilişkin en net rakamı açıkladı.

EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira”

EYT7

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Kanunun Şubat ayında yasalaşması durumunda, ay sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanların mart ayı itibarıyla emekli aylığını hak etmiş olacağı belirtiliyor. İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşlar 1 Mart’tan geçerli olarak alınmaya başlanacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT ‘nin Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmalarının yükün hafifletilmesi açısından önemli olduğunu, herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını istedi.

EYT8

EYT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIYOR?

Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak" çağrısını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reklam tacizine engel! Öyle bir hamle yaptı ki...Reklam tacizine engel! Öyle bir hamle yaptı ki...
Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediyeTünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye
Merakla bekleniyordu! Komisyondan geçtiMerakla bekleniyordu! Komisyondan geçti

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

Yeniden benzinden ucuz oldu! Motorinde 'sıcak kış' indirimi

Yeniden benzinden ucuz oldu! Motorinde 'sıcak kış' indirimi

‘Çok net söyleyebiliriz’ İkinci el araba fiyatları düşer mi?

‘Çok net söyleyebiliriz’ İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Borsa neden düşüyor? Uzman isim "Panik havasına kapılmayın!" dedi ve uyardı

Borsa neden düşüyor? Uzman isim "Panik havasına kapılmayın!" dedi ve uyardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.