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EYT SON DAKİKA bugün yeni gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? Bakan Nebati tarih verdi

22.12.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EYT ne zaman çıkacak? Bugün yeni gelişme var mı, kimleri kapsayacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konu hakkında son dakika açıklaması geldi. İşte EYT'ye dair tüm merak edilenler...

EYT SON DAKİKA bugün yeni gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? Bakan Nebati tarih verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca EYT'li yeni yılda emekli olabilmek için gün sayıyor. Bakan Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı ve EYT ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İşte EYT düzenlemesine dair tüm merak edilenler...

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EYT SON DAKİKA BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

EYT ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması geldi. EYT düzenlemesi için “Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” diyen Nebati, “Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

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EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

EYT'de yaş şartı son dönemde gündeme geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 5 bin prim gün sayısını dolduran ve kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan kişi sayısının oldukça fazla olması bu durumun devletin hazinesi ve işverene maliyetinin çok yüksek olması ve bir anda bu kadar fazla kişinin emekli ediliyor olmasının enflasyonu tetikleyebileceği nedeniyle yaş şartı gündeme geldi. EYT'de 48, 50 ve 52 yaş şartı üzerinde durulmasına rağmen henüz net bir açıklama yapılmadı.

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