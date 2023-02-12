EYT SON DAKİKA | Deprem nedeniyle ara verilmişti! EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? AK Partili isim tarihi duyurdu

Son dakika EYT haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de alt komisyonlardan geçerek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Burada da onaylanarak Genel Kurul’a 7 Şubat Salı günü geleceği planlanan EYT düzenlemesi, yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından Meclis’in faaliyetlerine 1 hafta ara vermesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmişti.

GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Meclis’teki son aşaması onay için bekleyen EYT kanun taslağının 21 Şubat’ta milletvekillerinin önüne geleceği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama ise AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve daha önce başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

SGK’YA MALİYETİ 144,7 MİLYAR TL

Yaş şartının kalkmasıyla birlikte EYT’den 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Bu sayının 1.7 milyonu SSK’lı, 89 bini Bağ-Kur’lu, 496 bini Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyor. SSK’lı 3,5 milyon, Bağ-Kur’lu 619 bin, Emekli Sandığı’nda ise 669 bin olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan toplam 4.8 milyon kişi bulunuyor. EYT düzenlemesinin gelecek ay uygulamaya konulması halinde kamu personeli için 49,7 milyar lira, SGK için 144,7 milyar lira olmak üzere bütçeye toplam maliyetinin 194,4 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

EYT’LİLERİN ORTALAMA MAAŞI 8 BİN 733 LİRA

EYT’lilerin en çok merak ettiği konu ise emekli aylıklarının ne kadar olacağı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir EYT’lilerin emekli maaşına ilişkin en net rakamı açıkladı. EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili Aydemir, "Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” bilgisini paylaştı.

EYT BAŞVURULARI SGK VE E-DEVLET’TEN

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.



