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EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı en düşük 5.500 TL alacak

19.01.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: EYT yasasını bekleyen milyonların gündeminde maaş hesabı bulunuyor. EYT'lilerin ilk aylıklarının Mart ayında ellerine geçeceği ifade edilirken, ne kadar maaş alacakları da büyük oranda netleşti. Bu kapsamda emekli olmak için gün sayan 2.2 milyon kişinin yüzde 60'ının en düşük emekli maaşı olan 5.500 TL alacağı ifade ediliyor.

EYT SON DAKİKA: Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı en düşük 5.500 TL alacak

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde tüm çalışmaları tamamlayarak Meclis'e gönderdi. Şimdi ise tüm gözler Ankara'dan gelecek haberlere çevrildi. Milletvekillerinin masasına gelen düzenlemenin önümüzdeki günlerde resmen yasalaşması bekleniyor.

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VEDAT BİLGİN İLK MAAŞLAR İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili konuşurken ilk maaşların ise Mart ayında hesaplara yatmasını öngördüklerini dile getirdi.

Bilgin açıklamasında, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" dedi.

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EYT'Lİ NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

Düzenlemenin kapsamına ilk olarak 2 milyon 250 bin kişi girerken, bunlardan 600 bininin memur olduğu ve ilk aşamada emeklilik hakkını kullanmayacağı hesaplanıyor. Bu durumda 1.6 milyon kişi potansiyel olarak emeklilik hakkını kullanabilecek. Edinilen bilgiye göre ise EYT’lilerin yüzde 60’a yakınının 5.500 TL civarında bir aylık alacağı öğrenildi.

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SGK'DAN ÖĞRENİLEBİLİYOR

Öte yandan birkaç gündür erişime kapalı olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulaması yeniden aktif hale geldi. Uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.

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4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN...

4A

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN...

4B

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi.
Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN...

4C

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.
  • Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
  • Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
  • SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
  • Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
  • Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
  • ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
  • Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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