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EYT SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Milyonlar bekliyordu... Kritik tarih belli oldu 'Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz'

27.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberi: Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT kararının açıklanmasının ardından EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği araştırılıyordu. Konuyla ilgili açıklamalar dikkatle takip edilirken AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Buna göre EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız." dedi.

EYT SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Milyonlar bekliyordu... Kritik tarih belli oldu 'Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz'

Son dakika EYT haberi: "EYT ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusu uzun süredir milyonların yanıt aradığı sorulardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT kararının ardından EYT'liler hem emeklilik için araştırmalarını hızlandırmış hem de Meclis'e ne zaman geleceğini ve yasalaşacağını beklemeye başlamıştı. Yaşanan flaş gelişmeyle EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT Pazartesi günü saat 12.00’de TBMM’de." dedi. İşte EYT son dakika haberinin detayları...

"PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNUYORUZ"

AK Parti'den EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız." yanıtını verdi.

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"DETAYLARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Öte yandan Akbaşoğlu "Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." dedi. (İHA/DHA/AA)

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