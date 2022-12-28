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EYT SON DAKİKA HABERİ: EYT yaş şartı ve kapsamı belli oldu! Erdoğan’ın açıklaması sonrası merak ediliyordu: EYT başvurusu için SGK E-Devlet’i işaret etti

28.12.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri: 20 yıldır çözüm bekleyen EYT nihayet sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlar için EYT kapsamı ve EYT yaş şartı konusunda merak edilenleri tek tek açıkladı. 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı çalışanları için EYT başvuru süreci başlayacak. EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK süreci adım adım paylaştı. E-Devlet üzerinden kolayca yapılacak. İşte detaylar…

EYT SON DAKİKA HABERİ: EYT yaş şartı ve kapsamı belli oldu! Erdoğan’ın açıklaması sonrası merak ediliyordu: EYT başvurusu için SGK E-Devlet’i işaret etti

Son dakika: EYT kapsamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. EYT yaş sınırı ve EYT kapsamı netleşirken, EYT hesaplama konusunda araştırmalar hızlandı. 4A, 4B, 4C’li çalışan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları için süreç başlıyor. İşte EYT’de kapsam ve borçlanmaya ilişkin tüm merak edilenler...

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldü EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldü

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ERDOĞAN RESMEN DUYURDU

'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.2 milyon kişinin emekli olacağını ve EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacağını duyurdu. Ayrıca işveren içinse kıdem tazminatı yükünü hafifletecek KGF paketi desteği sağlanacağını bildirdi.

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UCUZ BORÇLANMA İÇİN SON GÜNLER

EYT’de son rakam 1,9 milyon kişi. Bu rakamın Ocak başında 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaş şartı gelse dahi bu kişilerin yarısının 2023’te, kalan kısmının ise 2024’te emekli olabileceğini belirtti. Ancak tüm bunlara rağmen Sosyal Güvenlik Kurumlarında ise yoğunluk devam ediyor. Eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit daralıyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine son 3 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı.

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YENİ YILDA BORÇLANMALAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK

ASKERLİK BORÇLANMASI

  • GÜNLÜK: 69,02 TL

  • ZAMLI: 107 TL

  • 180 GÜNLÜK: 14,423 TL

  • ZAMLI: 19,260 TL

  • 450 GÜN: 31,059 TL
  • ZAMLI: 48,150 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

  • 1 ÇOCUK: 49,694 TL

  • ZAMLI: 76.320 TL

  • 2 ÇOCUK: 99,338 TL

  • ZAMLI: 153,007 TL

  • 3 ÇOCUK: 149,083 TL
  • ZAMLI: 223.587 TL

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SGK'DAN EYT BAŞVURUSU İÇİN REHBER

Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’nın kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı. EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.

E- DEVLET’TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır
-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır
-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.
-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.
Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.
Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.

-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir
Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.
Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.


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