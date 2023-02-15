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EYT SON DAKİKA haberleri 15 Şubat 2023: EYT ne oldu, ertelendi mi? Meclis çalışmaları ve görüşmeler askıya alındı

15.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika haberleri 10 ilde büyük yıkıma yol açan, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden ötürü Meclis çalışmalarına ara verilmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaptığı açıklamada görüşmelerinin başlayacağı tarihi duyurmuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum merak konusu oldu. Peki, EYT ne oldu? EYT ertelendi mi?

EYT SON DAKİKA haberleri 15 Şubat 2023: EYT ne oldu, ertelendi mi? Meclis çalışmaları ve görüşmeler askıya alındı

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri; dana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ertelenen görüşmeler nedeniyle merak edildi. AK Parti Grup Başkanvekili TBMM 21 Şubat'a kadar çalışmalarına ara verdi. EYT görüşmelerinin başlayacağı tarih arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü itibarıyla EYT'de son durum...

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EYT NE OLDU, ERTELENDİ Mİ?

EYT görüşmeleri Meclis 21 Şubat'a kadar çalışmalarına ara verilmesi nedeniyle ertelendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu.

İşte Elitaş'ın EYT'ye ilişkin yaptığı açıklama:

"Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir."

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EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK, GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT konu taslağı 21 Şubat'ta milletvekillerinin önüne gelecek.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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EYT'DE SON DURUM! (15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

Meclis’teki son aşaması onay için bekleyen EYT kanun taslağının 21 Şubat’ta milletvekillerinin önüne geleceği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama ise AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

EYT yasası TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

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EYT için koşulları sağlayan vatandaşlar, süre sınırı olmadan, SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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