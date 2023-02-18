EYT SON DAKİKA haberleri 18 Şubat 2023: EYT ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4.8 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ertelenen görüşmeler sebebiyle merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu TBMM Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Karar, Resmi Gazete’te yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. EYT ne zaman çıkacağı merak edildi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi metinleri hazırlandı ver Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. EYT'nin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyordu. Fakat görüşmeler Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle askıya alındı.

EYT Meclis’te oylanmasının ardından kısa süre içerisinde Erdoğan’ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu.

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

EYT'DE SON DURUM NE?

EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kalmış oldu. Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak.

