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EYT SON DAKİKA haberleri 2 Mart 2023: EYT maaş ödemeleri ne zaman başlıyor, emekli maaşları hangi bankalardan verilecek?

02.03.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri düzenlemenin Meclis'te yasalaşmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, EYT maaş ödemeleri ne zaman başlıyor, emekli maaşları hangi bankalardan verilecek? İşte detaylar...

EYT SON DAKİKA haberleri 2 Mart 2023: EYT maaş ödemeleri ne zaman başlıyor, emekli maaşları hangi bankalardan verilecek?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri; Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından merak konusu oldu. EYT şartlarına uyan ve bir an önce emekli maaşlarının bağlanmasını isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. İşte 2 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla EYT ile ilgili son dakika haberleri...

EYT MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EYT maaş ödemelerinin Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor. Bakan Bilgin konuya dair yaptığı açıklamada, "Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur" ifadelerini kullandı.

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EYT MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılında 2.2 milyon vatandaşın yararlanacağı EYT düzenlemesinin bütçeye toplam yükü 194.4 milyar TL olacak. Mart'ta başvuracak vatandaşlar, 5 bin 811 lira ile 12 bin 389 lira aralığında ortalaması 8 bin 733 TL olan emekli aylığını Nisan ayında alabilecek.

EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

EYT'LİLER NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPACAK?

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

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