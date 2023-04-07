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EYT SON DAKİKA haberleri 7 Nisan 2023: EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, maaş farkı nedir? Zam için gözler Temmuz ayında!

07.04.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Nisan 2023 Cuma günü binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaya göre; gazilerin asgari ücret seviyesine yükseltilen aylıkları ile güvenlik korucularının 7 bin 500 TL yükseltilen çıkarılan farkları da bugün hesaplara yatacak. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar zam için Temmuz ayını bekliyor. Peki, EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT maaş farkı nedir?

EYT SON DAKİKA haberleri 7 Nisan 2023: EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, maaş farkı nedir? Zam için gözler Temmuz ayında!

EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. EYT emekli maaşı ve fark ücretleri 1 Nisan itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. 15 Nisan'a kadar başvurusunu tamamlayan kişilerin emekli aylıkları da bağlanacak. İşte 7 Nisan 2023 Cuma günü EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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EYT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT emekli maaşları Mart ayında işlemlerini tamamlayanlar için 1 Nisan itibarıyla yatmaya başladı.

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Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı birikmiş olarak alacak.

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EYT MAAŞ FARKI NEDİR?

EYT maaş farkı ile ilgili yapılan açıklamada "1 milyon 600 bin müracaat var. 240 bini aşkın işlemleri tamamlanmış emekliliği hak etmiş insan var. 240 bin kişi maaş farklarını hak etmiş olacaklar. 1 milyon 600 bin kişi işlemleri tamamlandıkça peyder pey emekli olacak bunlar da maaş farkı hak edişini elde etmiş olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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EYT MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

EYT maaş farkı sorgulaması e Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

e Devlet'te emekli işlemleri menüsü altında emeklik günlük ödeme kısmı sorgulandığında kısmi ödemeye hak kazanan kişiler, ne kadar maaş farkı alacaklarını görebileceklerdir.

EYT MAAŞ FARKI SORGULAMA EKRANI

EYT'LİLER FARK ÜCRETLERİNİ DE ALACAK

Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı birikmiş olarak alacak.

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EYT'LİLERE TEMMUZ ZAM YAPILACAK

Bugün itibariyle EYT şartlarını yerine getirmeyenler de prim gün, çalışma süresi dolduğunda dilekçe vermeye hak kazanacak. Emeklilik dilekçesini zam dönemi olan Temmuz ayından önce ya da sonra da başvuru yapılsa zamlı maaş hakkı saklı olacak.

Memurların emekli aylık zammı aktif çalışanların maaş artışına endeksli olup temmuz ayı önce ya da sonrasında emekli olsalar da yeni zamdan yararlanabilecekler. Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi ise dilekçe verilen tarihteki maaş katsayısı ve ek göstergeye göre hesaplanıyor.

Bu nedenle 15 Haziran tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının ikramiyeleri, temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanacak. SSK'lılar için ise kıdem tazminatı tavanı artışında bir değişiklik olmadığı için emekliliği hak ettikten sonra Temmuz ayını beklemesi gerekmiyor.

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