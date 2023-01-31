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EYT SON DAKİKA | SGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdı: Sadece bir ay içinde 5 kat artış…

31.01.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonlarca EYT’li için kanunlaşma süreci resmen işlemeye başladı. EYT şartları netleşirken taslaktaki emeklilik prim günü detayı kafaları karıştırdı. Kademeli prim sistemi ile vatandaşlar yeniden SGK’lara akın etti. Borçlanma talebi için SGK’ya başvuranların sayısı sadece bir ay da neredeyse 5 kat arttı.

EYT SON DAKİKA | SGK’da masalar EYT dosyaları ile doldu! Kademeli prim kafaları karıştırdı: Sadece bir ay içinde 5 kat artış…

Yaş sınırı olmadan kademeli prim günü ile emekli olacak SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar EYT şartlarını, doğum ve askerlik borçlanmasını, kıdem tazminatını, ne kadar maaş alacağını merak ediyor. “Prim günümü doldurabiliyor muyum?, “Emekli olabiliyor muyum?” sorusu milyonların gündeminde yer alırken emeklilik borçlanması için sosyal güvenlik kurumlarına akın yaşandı. Masalar EYT’lilerin dosyaları ile doldu taştı. İşte haberin detayları…

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PERŞEMBE GÜNÜ KOMİSYONA GİDİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

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EYT KANUN TEKLİFİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

  • 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak.
  • EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
  • Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
  • Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
  • Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.
  • EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
  • Teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması, gelecek hafta da Genel Kurulda yasalaşması öngörülüyor.
  • Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
  • Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.
  • 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

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EYT’DE KADEMELİ PRİM SİSTEMİ

EYT için yeni düzenlemenin detayları belli olurken SGK’lıların kademeli prim gününe tabi olacağı öğrenildi. Bu kapsamda Kademeli prim günü 5.000’den başlayarak 5.975 güne kadar çıkacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 prim gününü doldurarak olabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

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SGK’LARDA BORÇLANMA TALEBİ YOĞUNLUĞU

EYT’ye dair merak edilen sorular yanıt buldukça SGK’daki yoğunluk da aynı oranda artış gösterdiği ifade edildi. Habertürk Muhabiri Kübra Demir İstanbul Esenyurt’taki SGK müdürlüğündeki o yoğunluğu aktardı. “Odadaki masaların tamamı dosyalarla kaplanmış durumda çünkü Esenyurt 6 ilçenin emeklilik işlemleri ile ilgilenen bir merkez. Esenyurt dışında Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca ve Avcılar gibi toplamda 6 ilçenin emeklilik işlemleri bu merkezden yürütülüyor ki yılda yaklaşık 8 bine yakın borçlanma talebi alırken, Esenyurt SGK son dönemde sadece bir ay içerisinde 38 bin adet borçlanma talebi geldi” bilgisini paylaşan Demir şunları ifade etti:

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“BİNANIN HER KATINDA FARKLI BİR YOĞUNLUK VAR”

“Burada bulunan masaların hepsinde tek tek emeklilik bekleyen vatandaşların isimleri yazıyor. Binlerce dosya var desem abartmış olmayacağım. Binanın her bir katında farklı bir yoğunluk var. Şu anda bulunduğumuz katta görevliler hafta sonu dahil olmak üzere borçlanma taleplerine cevap vermeye çalışıyorlar. Giriş katta ‘ben emekli olabilecek miyim?’ sorusunu merak edenlere cevap veriliyor. Kademeli prim sisteminin de netleşmesi ile birlikte acaba ben prim günümü doldurdum mu, emekli olabilecek miyim? diyerek insanlar SGK’ların kapılarına gelmeye başladı. Yeni yıldan önce de zamlar gelmeden insanlar bir an önce borçlanma talebinde bulunayım ve emekliliğe hak kazanayım diyerek SGK önlerinde kuyruklar oluşturmuşlardı.”

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DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI 2023’TE YÜZDE 55 ZAMLANDI

2023 yılında yüzde 55 ücret artışı gerçekleşti. Fiyatlar, askerlik borçlanması için 57 bin 645 lira, doğum borçlanması için ise 76 bin 861 lira olarak güncellendi.

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EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Emeklilik talep başvuru tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılacak. Vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden de yapabilecek. Ayrıca emeklilik evraklarını PTT şubelerinden iadeli taahhütlü olarak da yollayabilecekler.


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