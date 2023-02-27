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EYT SON DURUM: EYT'de ilk maaş bu kez de ‘otomasyon’a takılacak! İşlemler sarkabilir: SSK ve Bağ-Kur’un tamamı, Emekli Sandığı’nın yüzde 25’i…

27.02.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: 4 maddeli EYT şartları ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenleme, deprem nedeniyle kapalı olan Meclis’in yarın faaliyetlerine yeniden başlamasıyla Genel Kurul gündemine gelecek. SSK ve BAĞ-KUR’luların tamamına yakınının, Emekli Sandığı’nda olanların ise yüzde 25’inin hemen emekli olacağı tahmin edilirken, ‘EYT ilk maaş ne zaman yatacak’ sorusu da yanıt buldu.Yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesiyle aylık bağlama işlemlerinin uzaması bekleniyor.

EYT SON DURUM: EYT'de ilk maaş bu kez de ‘otomasyon’a takılacak! İşlemler sarkabilir: SSK ve Bağ-Kur’un tamamı, Emekli Sandığı’nın yüzde 25’i…

Son dakika EYT haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemi ile başlayacak. Genel Kurul yarın EYT yasa teklifinde görüşmelerin yarın tamamlanması ve aynı gün içinde yasalaşması bekleniyor.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre EYT yasası bu hafta TBMM’de kabul edilirse, Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan kişiler emeklilik dilekçesi verebilecekler. 5510 Sayılı Kanun’a göre, 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki kişilerden emekli aylığı almaya hak kazananlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihten sonraki ay başından itibaren aylık bağlanıyor. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişilerden hala görevde olanların aylıkları, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiği kesildiği tarihi takip eden ay başından başlatılıyor.

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DİLEKÇEYİ İZLEYEN AY BAŞINDAN İTİBAREN SÜREÇ BAŞLAYACAK

Memuriyetten istifa, ihraç vs gibi her ne şekilde olursa olsun ayrılmış ve daha sonra SSK ya da BAĞ-KUR gibi başka bir statüde çalışmamış olanlardan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanıyor. Buna göre, mart ayı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak. Koşulları henüz yerine getirmemiş olan kişiler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçeyi izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

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EYT’DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ NE OLACAK?

Mart ayında dilekçe verenler için aylık başlangıcının 1 Nisan olması, ilk emekli aylığı ödemesinin nisan ayında yapılacağı anlamına gelmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, normalde emeklilik başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Örneğin, 2021 yılında ortalama aylık bağlama süresi SSK’da 15.35 gün, BAĞ-KUR’da 13.56 gün, Emekli Sandığı’nda 11.53 gün olarak gerçekleşti. Ancak, SGK tarafından 2021 yılında 312 bin 634 kişiye yaşlılık, 7 bin 125 kişiye malullük aylığı bağlandı. EYT teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında verilen bilgiye göre SSK’dan 1 milyon 661 bin, BAĞ-KUR’dan 88 bin 626, Emekli Sandığı’ndan ise 496 bin kişi emeklilik koşullarını yerine getirmiş bulunuyor. Bunlardan SSK ve BAĞ-KUR’luların tamamına yakınının, Emekli Sandığı’na tabi olanların ise yüzde 25’inin hemen emekli olacağı tahmin ediliyor.

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FİZİKİ İNCELEME SONRASI İLK AYLIK BAĞLANACAK

Mart ayında aynı anda yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesi durumunda, aylık bağlama işlemlerinin uzaması bekleniyor. Çünkü her ne kadar otomasyona geçilmiş olsa da emeklilik dilekçesi veren vatandaşların aylıkları, dosyaları fiziksel olarak incelendikten sonra bağlanıyor. Ancak, aylık bağlama işlemi ne zaman tamamlanırsa tamamlansın, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere aylıkları ödenir.

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BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAKLAR

Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100’er lira tutarında bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan’a rastladığından, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesi de alacaklar.


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