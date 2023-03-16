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EYT sonrası... 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! O borçlar siliniyor, primini kendi ödeyene emeklilik şansı!

16.03.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok uzun yıllardır beklenen EYT, yasalaştı. Milyonlarca vatandaş emekli olma hakkı kazandı. İş yerleriyle iletişim halinde olan EYT'liler hem çalıştıkları yerlerden maaş alabilecek hem de emekli maaşı almaya hak kazanacak. Yapılandırma noktasında SGK, yeni bir açıklama yaptı. Destek primleri, işsizlik sigortası, GSS borçları...

EYT sonrası... 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! O borçlar siliniyor, primini kendi ödeyene emeklilik şansı!

Hem genel sağlık sigortası, hem de sigorta birimi konusunda borcu olan 14 milyon 600 bin kişi yapılandırmadan yararlanabilecek. İlk taksit ve peşin ödemeler Haziran ayında başlayacak. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK, önemli detayları açıkladı.

SGK DUYURDU! DESTEK PRİMLERİ, İŞSİZLİK SİGORTASI...

SGK, yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Sigortanın yanı sıra, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, idari para cezaları, iş kazası gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunuyor.

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Öte yandan gelir testinin sonucuna göre ev içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların GSS borçları da silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olan vatandaşlar, anaparayı 31 Ağustos 2023'e kadar öderse gecikme zammı alınmayacak.

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PRİM BORCU İÇİN KRİTİK TARİH NİSAN 2023!

Sigorta noktasında, isteğe bağlılıkla birlikte primini kendisi yatıranlar bu aydan itibaren başvurmaları durumunda Nisan 2023'den sonraki aylara ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Nisan'dan sonra başvuru yapanlar ise Haziran 2022'den sonra primlerini yatırabilecek.

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12 AY İÇERİSİNDE YATIRILMASI GEREKİYOR

2008 yılından sonra isteğe bağlı sigorta primlerinin sigortalılık süresinden sayılması için 12 ay içerisinde yatırılması gerekiyor. Aynı şekilde emeklilik dilekçesi borcun ödendiği tarihte geçerli olacak, emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında başlayacak.

Kaynak: Yeni Asır / Hazal Ateş

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