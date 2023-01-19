EYT staj mağdurları son dakika gelişmesi: EYT'de staj sigorta girişi olarak sayılacak mı?

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin emeklilik hayalinin gerçek olacağı bu düzenlemenin kapsamı merak ediliyor. Staj başlangıcının da EYT'de sigorta girişi olarak hesaplanması talep ediliyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ve staj mağdurları hakkında son açıklamalar...

EYT'DE STAJ SİGORTA GİRİŞİ OLARAK SAYILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama kapsamında staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde EYT şartları belli oldu. Prim gününü tamamlayan, Sigortalılık süresini dolduran ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT yasasından yararlanarak emekli olabilecek.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olan herkes EYT kapsamında sayılacak.

MECLİS'TE EYT MESAİSİ BAŞLADI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili AK Parti grubuna, bakanlık bürokratları tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunum basına kapalı olarak yapıldı.

TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.



