Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik imkanı sağlanmış oldu. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin yasalaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda emeklilik hayali kuranlar EYT yasalaştı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT YASALAŞTI MI, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

EYT bugün yeni yılın ilk Kabine toplantısında gündeme gelecek. Kabine toplantısında EYT düzenlemesindeki son durum ve EYT takvimi konuşulacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT başvuruları da henüz başlamadı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurularda başlayacak.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

