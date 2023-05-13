FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT yasası ile merak ediliyordu! Yüksek emekli maaşında 'dilekçe' bilmecesi: Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar...

EYT yasası ile merak ediliyordu! Yüksek emekli maaşında 'dilekçe' bilmecesi: Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar...

13.05.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası ile milyonlarca çalışan, “Emeklilik dilekçesi Temmuz’dan önce mi sonra mı verilmeli?” sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl içinde gerek EYT ile gerekse normal şartlarda emekli olmak için gün sayan SGK’lı, Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlar için merak edilen konu açıklığa kavuştu. Bu kapsamda emeklilik dilekçesinin Temmuz ayından önce veya sonra verilmesi sadece brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanların kıdem tazminatını etkiliyor, emekli aylığına etki etmiyor.

EYT yasası ile merak ediliyordu! Yüksek emekli maaşında 'dilekçe' bilmecesi: Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar...

Türkiye yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Mevcut yönetim devam etse de yeni bir yönetim gelse de SGK ve Bağ-Kur’lu çalışanlar ile Emekli Sandığı kapsamındaki memurlar için Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra refah artışı payının verileceği vaat edilmişti. Bu kapsamda henüz emeklilik başvurusu yapmamış EYT’liler ve yıl içinde emekli olmayı düşünenler dilekçeyi Temmuz ayından önce veya sonra verdiklerinde gerek Temmuz zammından, gerekse enflasyonun üzerine yapılacak olası refah artışından yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyorlardı. Kafa karıştıran bu konu açıklığa kavuştu.

Asgari ücret zammı ile gündeme geldi! Özel sektörde zam hazırlığı başladı... Asgari ücret zammı ile gündeme geldi! Özel sektörde zam hazırlığı başladı...
Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, emeklilik dilekçesini Mayıs veya Haziran’da vermekle Temmuz, Ağustos aylarında vermek arasında bir fark bulunmadığı ifade edildi. Emekli maaşına etki eden fark ise bazı yıllarda dilekçeyi Aralık veya Ocak’ta vermek bakımından yaşanıyor.

iStock-1484170271

BRÜT KAZANCI YÜKSEK OLANA DAHA FAZLA EMEKLİ MAAŞI

Emekli aylığı, çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazanç tutarı, prim gün sayısı ve aylık bağlama oranına göre belirleniyor. Prime esas kazancı, yani brüt kazanç tutarı ile prim gün sayısı yüksek olanların emekli aylığı da daha yüksek oluyor. Enflasyonun ve milli gelirdeki büyümenin yıldan yıla çok fark ettiği yıllarda ilk emekli aylığının ne olacağını, bu unsurların yanısıra emeklilik dilekçesi verilen tarih de önemli ölçüde etkiliyor.

iStock-1360639032

AYLIKLARA MİLLİ GELİR ARTIŞI

Emekli aylığı, çalışma yaşamı boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançların güncellenmesi suretiyle hesaplanan tutar ve aylık bağlama oranına (ABO) göre belirleniyor. Emeklilik dilekçesini bu yıl içinde verenlerin ilk emekli aylığı hesaplanırken, aylık ortalama kazançları 2022 yılındaki TÜFE artışının yüzde 100’ü ile gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının yüzde 30’u dikkate alınarak güncelleniyor. Bu tutara 2023 yılı Ocak ve Temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan artışlar uygulanıyor. Emeklilik dilekçesini yıl içinde herhangi bir ayda vermek emekli aylığı tutarı bakımından fark oluşturmuyor.

iStock-1478552111

EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 10’LUK FARK

Ancak emeklilik dilekçesini geçen yılın Aralık ayında verenler ile Ocak 2023’ten sonra verenler arasında yüzde 10’u aşan fark oluştu. Aralık’ta emeklilik başvurusu yapanlar emeklilik yaşamlarına daha yüksek aylık ile başladılar. Bu yıl içinde dilekçe veren herkesin aylığı aynı şekilde hesaplanacak. Aralık ayına göre ortaya çıkan farkın telafisi ise mümkün olmayacak.

iStock-1476284582

YÜKSEK KIDEM TAZMİNATI İÇİN TEMMUZ AYI KRİTİK

Dilekçeyi Temmuz ayından önce veya sonra vermek aylık tutarını etkilemeyecek ama kıdem tazminatı açısından önem taşıyacak. Kıdem tazminatı, brüt ücret üzerinden ödeniyor ve bu tutar her yıl memur zammına göre şekil alıyor. 2023’ün ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982.83 TL olarak açıklanmıştı. Alınan tazminat tutarı ise belirlenen bu tavan ücretini aşamıyor. Aylık brüt ücreti bu tutarı aşanların daha yüksek kıdem tazminatı alabilmesi için Temmuz ayını beklemesi gerekiyor. Ücret tutarı tavanın altında kalanlar tavan artışından etkilenmiyor.

Sonuç olarak, emeklilik dilekçesinin Temmuz ayından önce veya sonra verilmesi sadece brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanların kıdem tazminatını etkiliyor, emekli aylığına etki etmiyor. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilere yapılan her türlü artıştan yıl içinde dilekçe veren herkes yararlanıyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geri ödemesi yok! Kredi limitlerine düzenleme...Geri ödemesi yok! Kredi limitlerine düzenleme...
Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!
Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...
Anahtar Kelimeler:
EYT emeklilik başvurusu

En Çok Okunan Haberler

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

YSK açıkladı! Aynı ittifaktaki birden fazla partiye mühür basıldığında...

BDDK’dan kredi kartı kararı!

BDDK’dan kredi kartı kararı!

O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip...

O beklenti piyasayı karıştırdı, artık TL üzerinden ilan verip...

Kuyumcu esnafından yeni madeni 1 lira yorumu

Kuyumcu esnafından yeni madeni 1 lira yorumu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.