En düşük ücret 18.500 TL’yi aştı! Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti: ‘Tarihte olmamıştı…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. Bu zamla birlikte kamu işçilerinin taban ücretleri 15 bin liraya yükseltildi. Birinci 6 ay için refah payı dâhil yüzde 45 artış yapılacak. En düşük ücret yaklaşık 107'e yakın zam yapıldı. Brüt ücret 21 bin 750 liraya yükselirken, en düşük net ücret 18 bin 500 lirayı geçti.

İLK 6 AY TABAN ÜCRET+YÜZDE 45

Sabah’ın haberine göre, il özel idareleri, karayolları, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, hastaneler başta olmak üzere kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü dün imzalandı. 2023-2024 yılları için geçerli olacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünde kamu işçilerinin taban ücretleri önce 15 bin liraya yükseltildi. Birinci altı ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam ile enflasyon farkı, 3 ve 4. Aylar için yüzde 10 ve enflasyon farkı olacak.

KAMU İŞÇİSİNİN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Sözleşmesi 1 Ocak 2023'te başlayan 4 aylık farkını alacak. İşe başlama tarihine göre farklar hesaba yatacak.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DE ARTTI

Toplu iş sözleşmelerinde prim maddesi olmayan işyerleri, için çıplak brüt aylık ücretlerinin yüzde 4 ile yüzde 6 arası iş primi ödemesi yapılacak. Şehit ailelerine ve terör mağdurlarına da yüzde 10'luk fazladan zam alındı. Fazla çalışma ücreti yüzde 70 artırılarak ödenecek. Gece çalışması yapan işçilere yüzde 8 oranında gece zammı ödemesi yapılacaktır. Diğer maktu ödemeler ücret zammı oranında artırılacak.

“TALEP ETTİĞİMİZİ ALDIK”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Düşük ücrete 15 bin lira istedik, sendikalar tarihinde hiç talep ettiğinin tamamını aldığımız olmamıştı. Talep ettiğimizi aldık. Üst ücret için de yüzde 45 + yüzde 15 refah payı talep ettik, onun 45'ini aldık. 11 bin lira brüt alan arkadaşımız 21 bin 750 lira brüt alacak, yani yüzde 107 zam var. Talep ettiğimizin tamamını aldık. Yüzde 45 aldık, sosyal haklara baktığınız zaman ortalama 2-2.5 puan iyileştirme var. Güzel bir sözleşme oldu. Bizim de içimize sindi. Birkaç güne bitirirsek bu ayki maaşlara yansıyanlar olacak” dedi.



