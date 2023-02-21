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EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

21.02.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT çalışmalarında son düzlüğe girilmişken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay başta olmak üzere birçok ili derinden sarsan depremin ardından çalışmalara ara verildi. Meclis'in açılacağı ve EYT yasasının yürürlüğe gireceği tarih binlerce EYT'linin gündeminde yer alıyor. Gelişmeler belli oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte detaylar...

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

Binlerce EYT'linin emekliliğinin yolunu açacak yasa, deprem nedeniyle ertelenmişti. EYT'lilerin ilk maaşını mart ayında alması beklenirken şimdi Meclis'in açılması ve yasa çalışmalarına yeniden başlanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya ilişkin tarih verildi! İşte tüm detaylar...

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

TARİH VERİLDİ!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT teklifinin yasalaşması bekleniyor. Deprem nedeniyle sürenin uzamasının arından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" diye konuştu.

Ancak sonrasında Meclis'in açılma süresi yeniden uzatıldı. Meclis'in 28 Şubat'ta açılacağı duyuruldu. EYT yasası çalışmalarının ise bu tarihten sonra devam etmesi bekleniyor.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

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EYT finans meclis

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