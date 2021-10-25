EYT'ye 5 formül! Kısmi emeklilik, prim ve süre...

EYT yasasının çıkıp çıkmayacağına yönelik soruları daha önce net bir dille kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan görüşmelerin ardından, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Son günlerde epey konuşulan EYT ile ilgili çözüm önerileri aranırken, 5 formül üzerinde duruluyor. İşte 700 bin EYT’liyi ilgilendiren o formüller...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.
Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre EYT için 5 ayrı formül masada. Bunlar kısmi emeklilik, sigortaya bakılması, kademeli emeklilik, prim tamamlama ve Finlandiya modeli. İşte 5 formül ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
Daha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.
EYT'lilerin de en çok istediği mesele sigortaya bakılması da seçenekler arasında. EYT'de çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmaması da değerlendiriliyor.
Almanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.
Normal emeklilik sistemlerinde sıkça kullanılan prim tamamlama sisteminin bir kez de EYT için gündeme gelebileceği çalışmalar arasında yerini alıyor.
Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Fakat bu modelde emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönüyor.
Bu 5 model önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın masasına gelecek.
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