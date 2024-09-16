Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları için bir uyarı da Amazon'dan! Hem 'ürünleri kullanmayın' dedi, hem para iadesi yapacağını açıkladı

Türk kolonyası “Eyüp Sabri Tuncer 1923” ile ilgili Avrupa Komisyonu’ndan “kimyasal risk” uyarısı gelmişti. AB’nin kararında sonra, Amazon satışını yaptığı Eyüp Sabri Tuncer ürünleriyle ilgili müşterine mail atıp “Kullanmayı hemen bırakın” mesajı yolladı. Amazon, ürünleri geri de alacağını açıkladı.

'YERLİ VE MİLLİ' VURGUSU İLE MARKASINI SAVUNDU

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Milliyet’e yaptığı açıklamada, uyarıya neden olan maddenin 2022 Mart ayından sonra yasaklandığını belirterek, “O tarihten sonra kullanılmadı” dedi.

Tuncer, “2022 öncesinden bir mal bulunmuş Almanya’daki bir markette. Amazon ile de temasa geçeceğiz. Bizimkinin açıklandığı sayfada diğer markalar da açıklanmış olmasına rağmen Amazon maalesef sadece bizim adımızı yayınlıyor. Bunun arkasında ‘acaba yerli ve milli olan markalarımıza karşı bir saldırı olabilir mi?’ diye düşünmekten de insan kendini alamıyor” ifadelerini kullanarak markasını savundu.

NE OLMUŞTU?

AB tarafından kararın alınmasında firmanın "2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı maddeyi kullanması neden olarak gösterildi. Maddenin üreme sisteminde hasar yarattığı özellikle hamile kadınlara büyük zararları olduğu kaydedildi. Cilt hassasiyeti de yaratan ürünün kozmetik yönetmeliğine uygun olmadığı aktarıldı.

Toplatma kararı çıkartılan ürünlerin sadece Eyüp Sabri Tuncer'e ait olmadığı ve dünyaca ünlü birçok markanın da ürünlerinde 2022'ye o maddeyi kadar kullandığı ortaya çıkmıştı.