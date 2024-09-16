FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları için bir uyarı da Amazon'dan! Hem 'ürünleri kullanmayın' dedi, hem para iadesi yapacağını açıkladı

Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları için bir uyarı da Amazon'dan! Hem 'ürünleri kullanmayın' dedi, hem para iadesi yapacağını açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.09.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Mart 2022'den önce üretilen Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının yasaklanan madde gerekçesiyle toplatılacağını açıklamıştı. Bir hamle de Amazon'dan geldi. Amazon söz konusu ürünleri 'kullanmayı bırakın' diye attığı mesajında, ürünleri geri çağırarak para iadesi de yapılacağını kaydetti.

Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları için bir uyarı da Amazon'dan! Hem 'ürünleri kullanmayın' dedi, hem para iadesi yapacağını açıkladı

Türk kolonyası “Eyüp Sabri Tuncer 1923” ile ilgili Avrupa Komisyonu’ndan “kimyasal risk” uyarısı gelmişti. AB’nin kararında sonra, Amazon satışını yaptığı Eyüp Sabri Tuncer ürünleriyle ilgili müşterine mail atıp “Kullanmayı hemen bırakın” mesajı yolladı. Amazon, ürünleri geri de alacağını açıkladı.

cats

'YERLİ VE MİLLİ' VURGUSU İLE MARKASINI SAVUNDU

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Milliyet’e yaptığı açıklamada, uyarıya neden olan maddenin 2022 Mart ayından sonra yasaklandığını belirterek, “O tarihten sonra kullanılmadı” dedi.

Tuncer, “2022 öncesinden bir mal bulunmuş Almanya’daki bir markette. Amazon ile de temasa geçeceğiz. Bizimkinin açıklandığı sayfada diğer markalar da açıklanmış olmasına rağmen Amazon maalesef sadece bizim adımızı yayınlıyor. Bunun arkasında ‘acaba yerli ve milli olan markalarımıza karşı bir saldırı olabilir mi?’ diye düşünmekten de insan kendini alamıyor” ifadelerini kullanarak markasını savundu.

AB'den Türk firmasıyla ilgili karar! O tarihten önceki ürünler toplatılacak AB'den Türk firmasıyla ilgili karar! O tarihten önceki ürünler toplatılacak

NE OLMUŞTU?

AB tarafından kararın alınmasında firmanın "2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı maddeyi kullanması neden olarak gösterildi. Maddenin üreme sisteminde hasar yarattığı özellikle hamile kadınlara büyük zararları olduğu kaydedildi. Cilt hassasiyeti de yaratan ürünün kozmetik yönetmeliğine uygun olmadığı aktarıldı.

Toplatma kararı çıkartılan ürünlerin sadece Eyüp Sabri Tuncer'e ait olmadığı ve dünyaca ünlü birçok markanın da ürünlerinde 2022'ye o maddeyi kadar kullandığı ortaya çıkmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kolonya
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde kahreden görüntü! Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde kahreden görüntü! Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Minibüsteki kanlı hesaplaşma kamerada

Minibüsteki kanlı hesaplaşma kamerada

AB'den Türk firmasıyla ilgili karar! O tarihten önceki ürünler toplatılacak

AB'den Türk firmasıyla ilgili karar! O tarihten önceki ürünler toplatılacak

2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!

2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!

EYT açıklaması: 'Büyük bir felaketti'

EYT açıklaması: 'Büyük bir felaketti'

1000 liralık yevmiye ile hasat yapacak işçi bulamıyorlar!

1000 liralık yevmiye ile hasat yapacak işçi bulamıyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.